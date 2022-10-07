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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Латынина: Так, как устроена армия, устроено общество. Украинская армия сейчас является гарантией украинской демократии, а российская – российского тоталитаризма

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Латынина: Харьков и Лиман только начало, сейчас эта ситуация будет повторяться еще в некоторых кусках фронта. И то, что Путин туда покрошил мобилизованных, не исправит ситуацию, а скорее наоборот
Латынина: Харьков и Лиман – только начало, сейчас эта ситуация будет повторяться еще в некоторых кусках фронта. И то, что Путин туда покрошил мобилизованных, не исправит ситуацию, а скорее наоборот
Фото: Юлия Латынина / Facebook

Российская журналистка Юлия Латынина считает, что такое отступление российской армии, как в Харьковской области и в районе Лимана Донецкой области, повторится еще на нескольких участках фронта. Об этом она заявила в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По мнению Латыниной, степень бардака в российской армии никто не представлял.

"Я так понимаю, что она явилась приятной неожиданностью также и для [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного. Как сказал Сунь-цзы, никогда не планируй свою стратегию, рассчитывая на недостатки противника. Это был тот случай, когда недостатки противника явились сильным бонусом", – отметила журналистка.

Она говорит, что у нее "феерическое ощущение бардака" было с первых дней полномасштабной войны.

"Я узнавала куски из истории. Я всегда безумно интересовалась военной историей, потому что так, как устроена армия, устроено общество. Сейчас украинская армия является гарантией украинской демократии, в то время как состояние российской армии является гарантией российского тоталитаризма. Если у вас пешее войско, состоящее из гоплитов, которые имеют собственное, но не очень дорогое оружие, у вас демократия, как в Афинах, а если у вас тяжело вооруженные, закованные в броню конники, на содержание которых нужно несколько деревень, то у вас феодальный строй, как в Англии XII века", – продолжила она.

Латынина также вспомнила о ходе Второй мировой войны и участии в ней СССР.

"[В июне 1941 года советский диктатор Иосиф] Сталин набрал огромную армию и думал, что она всех, как лавина, задавит своим весом. А поскольку эта армия состояла из людей, ненавидевших Сталина и не хотевших драться, она побежала. Это было на самом деле восстание против Сталина. И даже те части внутри, которые были боеспособны... Там же были какие-то боеспособные части. Если бы их было несколько десятков тысяч, то они бы могли и вполне на равных сражаться с гитлеровцами. А когда все бегут, то тут уже, знаете, как у Льва Толстого, все бегут. Кто-то закричал: "Спасайся, кто может!" – и все: ни линий снабжения, ни цепочек командования, у тебя с этого фланга ничего нет, у тебя с этого фланга нет... Лавина покатилась в другую сторону. И, кстати говоря, я предсказываю, что сейчас эта лавина – Харьков и Лиман – только начало, сейчас эта ситуация будет повторяться еще на некоторых кусках фронта. И то, что Путин туда покрошил мобилизованных, не исправит ситуацию, а скорее наоборот", – добавила она.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По информации Генерального штаба ВСУ на утро 5 октября, Россия с 24 февраля потеряла на войне против Украины около 61 тыс. военнослужащих, несколько тысяч танков и другой бронетехники, около 500 самолетов и вертолетов.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Харьков, СССР, мобилизация, Лиман, Юлия Латынина, армия РФ, война России против Украины, Валерий Залужный
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