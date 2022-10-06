Латынина: Россия явно обогнала Америку по поставкам бронетехники на украинский фронт

Америка, в отличие от РФ, до сих пор не поставила Украине ни одного танка, отметила Латынина Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказала российская журналистка Юлия Латынина.

"Под Херсоном наступают трофейные Т-72, как я понимаю. И хорошо наступают. Как раз их перекинули с изюмского направления, где их побросали в большом количестве. Россия явно обогнала Америку по поставкам бронетехники на украинский фронт. Что, впрочем, было не сложно, потому что Америка до сих пор не поставила ни одного танка. Поэтому под Херсоном – наверняка вам известно – наступали зенитки. Это очень смешно. Но хорошо, кстати, наступали. Без бронетехники наступать достаточно сложно в современной войне, пешочком. Тем не менее Украина и с этим справлялась. Но это слабое место", – отметила Латынина.

По ее словам, если Россия будет и дальше столько оставлять бронетехники на фронте, то "может быть, даже и оно будет восполнено".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube