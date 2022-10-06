Латынина: Россия явно обогнала Америку по поставкам бронетехники на украинский фронт

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказала российская журналистка Юлия Латынина.
"Под Херсоном наступают трофейные Т-72, как я понимаю. И хорошо наступают. Как раз их перекинули с изюмского направления, где их побросали в большом количестве. Россия явно обогнала Америку по поставкам бронетехники на украинский фронт. Что, впрочем, было не сложно, потому что Америка до сих пор не поставила ни одного танка. Поэтому под Херсоном – наверняка вам известно – наступали зенитки. Это очень смешно. Но хорошо, кстати, наступали. Без бронетехники наступать достаточно сложно в современной войне, пешочком. Тем не менее Украина и с этим справлялась. Но это слабое место", – отметила Латынина.
По ее словам, если Россия будет и дальше столько оставлять бронетехники на фронте, то "может быть, даже и оно будет восполнено".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Весной Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ освободили 1534 населенных пункта.
По данным "Forbes Украина" на конец сентября, больше всего оружия Украине с началом войны "поставила" Россия – ВСУ получили в виде трофеев 387 танков, 690 единиц бронетехники и 167 артиллерийских систем.