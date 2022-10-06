Латынина: Не исключаю, что сейчас фронт будет стремительно ломаться, как в июне 1941-го. Мы можем увидеть котел возле Каховского водохранилища, быстрый удар по Мелитополю, а дальше – Донецк и Луганск

По ее мнению, этот сценарий является не очень вероятным. Журналистка назвала его "гипероптимистичным".
"В идеале я совершенно не исключаю варианта, что сейчас фронт будет стремительно ломаться, начнет сыпаться быстро, как в июне 41-го... Потому что мы видим раз за разом и Харьков, и Лиман… Украинские части просто обходят российские гарнизоны, а те, если не разбегаются, то оказываются в окружении. Я не думаю, что наполнение этих гарнизонов чистым пушечным мясом, которое не умеет стрелять, сыграет какую-то роль. [Есть вариант, что] мы увидим еще один котел возле Каховского водохранилища по направлению к Бериславу. Мы увидим быстрый удар по Мелитополю или где-нибудь в районе Запорожья. Дальше мы увидим украинскую армию в Донецке и в Луганске", – сказал журналистка.
Латынина добавила, что самый уязвимый элемент у этого сценария – скорость украинского наступления. Для того, чтобы продолжать его в быстром темпе, отметила она, украинской армии не хватает вооружений, прежде всего бронетехники.
Что касается деоккупации Крыма, то, по мнению журналистки, процесс может несколько затянуться.
"Он очень хорошо защищен, как я понимаю. Поэтому это может быть вопрос некоторого времени", – отметила она.
В любом случае, подчеркнула Латынина, полуостров тоже должен вернуться под контроль Украины.
С учетом территорий, захваченных в 2014 году, Россия контролирует следующие украинские регионы: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областей.
В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на тот момент оккупанты удерживали около 20% территории Украины.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на нескольких направлениях. За это время им удалось освободить от оккупантов почти всю территорию Харьковской области и часть населенных пунктов на юге. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента 4 октября.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всей захваченной Россией территории Украины, в том числе Донецка, Луганска и Крыма, которые оккупанты контролируют с 2014 года.