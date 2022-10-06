Латынина: Не исключаю, что сейчас фронт будет стремительно ломаться, как в июне 1941-го. Мы можем увидеть котел возле Каховского водохранилища, быстрый удар по Мелитополю, а дальше – Донецк и Луганск

По ее мнению, этот сценарий является не очень вероятным. Журналистка назвала его "гипероптимистичным".

"В идеале я совершенно не исключаю варианта, что сейчас фронт будет стремительно ломаться, начнет сыпаться быстро, как в июне 41-го... Потому что мы видим раз за разом и Харьков, и Лиман… Украинские части просто обходят российские гарнизоны, а те, если не разбегаются, то оказываются в окружении. Я не думаю, что наполнение этих гарнизонов чистым пушечным мясом, которое не умеет стрелять, сыграет какую-то роль. [Есть вариант, что] мы увидим еще один котел возле Каховского водохранилища по направлению к Бериславу. Мы увидим быстрый удар по Мелитополю или где-нибудь в районе Запорожья. Дальше мы увидим украинскую армию в Донецке и в Луганске", – сказал журналистка.

Латынина добавила, что самый уязвимый элемент у этого сценария – скорость украинского наступления. Для того, чтобы продолжать его в быстром темпе, отметила она, украинской армии не хватает вооружений, прежде всего бронетехники.

Что касается деоккупации Крыма, то, по мнению журналистки, процесс может несколько затянуться.

"Он очень хорошо защищен, как я понимаю. Поэтому это может быть вопрос некоторого времени", – отметила она.

В любом случае, подчеркнула Латынина, полуостров тоже должен вернуться под контроль Украины.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube