Количество захваченной российской техники превышает поставки Украине от Запада – WSJ

Российская армия после своего беспорядочного отступления оставила тяжелое вооружение и склады с запасами. Некоторые образцы были готовы к немедленному использованию, другие ремонтируются для возвращения на фронт. Танки, автомобили и орудия, которые слишком повреждены для ремонта, разбираются на запчасти. Кроме того, россияне оставили большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые уже почти закончились в Украине.
Захваченная техника помогает украинским войскам усилить позиции во время отвоевания территорий Донецкой области, в том числе города Лиман, и Луганской области, отметили в The Wall Street Journal.
"В сочетании с оружием, захваченным во время отступления России из Киева и других частей северной Украины в апреле, эти недавние успехи превратили Москву в крупнейшего поставщика тяжелых вооружений для Украины, значительно опережая США или других союзников по чистому количеству", – написало издание.
Всего Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходных гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивных системы залпового огня. Настоящее количество может быть больше. Часть техники может работать вполне эффективно, но есть экземпляры, которым место в музее, говорится в статье.
К примеру, только один батальон "Карпатская Сечь" захватил 10 современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 "Гиацинт" после того, как вошел в Изюм в прошлом месяце. "У нас столько трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать", – сказал заместитель начальника штаба Руслан Андрейко.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории. 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили практически всю территорию региона.
По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team на 11 сентября, российская армия потеряла уничтоженными или брошенными сотни единиц военной техники.
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
Британская разведка отмечала, что ценное вооружение, брошенное отступавшими российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для "артиллерийской войны", которую ведет Россия.