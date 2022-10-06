Количество захваченной российской техники превышает поставки Украине от Запада – WSJ

Российская армия после своего беспорядочного отступления оставила тяжелое вооружение и склады с запасами. Некоторые образцы были готовы к немедленному использованию, другие ремонтируются для возвращения на фронт. Танки, автомобили и орудия, которые слишком повреждены для ремонта, разбираются на запчасти. Кроме того, россияне оставили большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые уже почти закончились в Украине.

Захваченная техника помогает украинским войскам усилить позиции во время отвоевания территорий Донецкой области, в том числе города Лиман, и Луганской области, отметили в The Wall Street Journal.

"В сочетании с оружием, захваченным во время отступления России из Киева и других частей северной Украины в апреле, эти недавние успехи превратили Москву в крупнейшего поставщика тяжелых вооружений для Украины, значительно опережая США или других союзников по чистому количеству", – написало издание.

Всего Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходных гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивных системы залпового огня. Настоящее количество может быть больше. Часть техники может работать вполне эффективно, но есть экземпляры, которым место в музее, говорится в статье.

К примеру, только один батальон "Карпатская Сечь" захватил 10 современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 "Гиацинт" после того, как вошел в Изюм в прошлом месяце. "У нас столько трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать", – сказал заместитель начальника штаба Руслан Андрейко.