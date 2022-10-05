Ленд-лиз начал действовать не 1 октября, а 9 мая – журналист

"Ленд-лиз – это лишь одна из программ, по которой Украина может получать американское оружие – но в аренду или ссуду. Иными словами, предоставленное вооружение потом придется либо оплачивать, либо возвращать. По остальным же программам оружие для ВСУ предоставляют безвозмездно и в неограниченное пользование. После получения оно полностью становится собственностью Украины. И пока Конгресс выделяет деньги на эти программы, США будут использовать их", – объяснил Ярыш, который живет и работает в США.
1 октября в Штатах наступает новый фискальный год. По словам Ярыша, раньше было неизвестно, одобрит ли Конгресс новое финансирование для Киева на следующий фискальный год. Поэтому в СМИ появилась дата 1 октября, и начало ленд-лиза автоматически привязывали к ней.
Но 30 сентября Конгресс одобрил для Украины дополнительные $12 млрд, часть из которых пойдет на военную поддержку. Поэтому все ближайшие пакеты вооружений США будут и дальше поставлять по другим программам безвозмездно, а наступление ленд-лиза откладывается.
Журналист отмечает, что это является плохой новостью, так как по ленд-лизу не откроются возможности, которые недоступны сейчас. Виды предоставляемого вооружения зависят не от программы, а от политического решения в США.
"Ленд-лиз – это план "Б" на тот случай, если Конгресс не одобрит новое финансирование для Киева. Джо Байден обещает поддерживать Украину так долго, как понадобится, – и именно здесь может пригодиться козырь ленд-лиза. Чтобы предоставить оружие по этой программе, Белому дому не придется снова просить у Конгресса денег и ждать, пока их утвердят. В этом и состоит упрощенная и ускоренная процедура. А уж что именно предоставлять, будет решать администрация США", – объяснил Ярыш.
Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена. "Голос Америки" отметил, что именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.
В январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины, шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения. В апреле, когда Россия уже открыто вторглась в Украину, документ принял Конгресс США, а 9 мая его подписал президент США Джо Байден.
Согласно этому закону, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября.