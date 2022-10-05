Ленд-лиз начал действовать не 1 октября, а 9 мая – журналист

"Ленд-лиз – это лишь одна из программ, по которой Украина может получать американское оружие – но в аренду или ссуду. Иными словами, предоставленное вооружение потом придется либо оплачивать, либо возвращать. По остальным же программам оружие для ВСУ предоставляют безвозмездно и в неограниченное пользование. После получения оно полностью становится собственностью Украины. И пока Конгресс выделяет деньги на эти программы, США будут использовать их", – объяснил Ярыш, который живет и работает в США.

1 октября в Штатах наступает новый фискальный год. По словам Ярыша, раньше было неизвестно, одобрит ли Конгресс новое финансирование для Киева на следующий фискальный год. Поэтому в СМИ появилась дата 1 октября, и начало ленд-лиза автоматически привязывали к ней.

Но 30 сентября Конгресс одобрил для Украины дополнительные $12 млрд, часть из которых пойдет на военную поддержку. Поэтому все ближайшие пакеты вооружений США будут и дальше поставлять по другим программам безвозмездно, а наступление ленд-лиза откладывается.

Журналист отмечает, что это является плохой новостью, так как по ленд-лизу не откроются возможности, которые недоступны сейчас. Виды предоставляемого вооружения зависят не от программы, а от политического решения в США.

"Ленд-лиз – это план "Б" на тот случай, если Конгресс не одобрит новое финансирование для Киева. Джо Байден обещает поддерживать Украину так долго, как понадобится, – и именно здесь может пригодиться козырь ленд-лиза. Чтобы предоставить оружие по этой программе, Белому дому не придется снова просить у Конгресса денег и ждать, пока их утвердят. В этом и состоит упрощенная и ускоренная процедура. А уж что именно предоставлять, будет решать администрация США", – объяснил Ярыш.