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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поможет еще более эффективно освобождать нашу землю". Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи

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Резников обрадовался новому пакету военной помощи от США
Резников обрадовался новому пакету военной помощи от США
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников 4 октября в Twitter прокомментировал новый пакет военной помощи, предоставленный Украине американской администрацией.

"Лучшая награда для ВСУ за успешное наступление – это радость освобожденных украинцев. А новый пакет помощи в области безопасности в размере $625 млн поможет нам еще более эффективно освобождать нашу землю", – написал он.

Резников выразил благодарность за поставки вооружений Украине президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и всему американскому народу.

О выделении Украине нового пакета военной помощи на $625 млн 4 октября сообщил президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это 22-й пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года. Он включает в себя, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, 16 гаубиц калибра 155 мм, 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов Escalibur  и др.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября. 

США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

28 сентября Пентагон в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) объявил о новом пакете оборонной помощи на $1,1 млрд, в который в том числе войдут 18 новых установок HIMARS (их поставка растянется на несколько лет).

Также Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Документ включает помощь Украине на сумму около $12,3 млрд.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

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