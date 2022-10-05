"Поможет еще более эффективно освобождать нашу землю". Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи

"Лучшая награда для ВСУ за успешное наступление – это радость освобожденных украинцев. А новый пакет помощи в области безопасности в размере $625 млн поможет нам еще более эффективно освобождать нашу землю", – написал он.
Резников выразил благодарность за поставки вооружений Украине президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и всему американскому народу.
The best reward for #UAarmy for its successful offensive is the joy of liberated Ukrainians.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 4, 2022
And a new * 625 million security assistance package from the US will help us liberate our land even more effectively.
Thank you very much @POTUS @SecDef & all * people! pic.twitter.com/Tmd2qdf5wx
О выделении Украине нового пакета военной помощи на $625 млн 4 октября сообщил президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это 22-й пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года. Он включает в себя, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, 16 гаубиц калибра 155 мм, 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов Escalibur и др.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября.
США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
28 сентября Пентагон в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) объявил о новом пакете оборонной помощи на $1,1 млрд, в который в том числе войдут 18 новых установок HIMARS (их поставка растянется на несколько лет).
Также Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Документ включает помощь Украине на сумму около $12,3 млрд.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.