"Поможет еще более эффективно освобождать нашу землю". Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи

"Лучшая награда для ВСУ за успешное наступление – это радость освобожденных украинцев. А новый пакет помощи в области безопасности в размере $625 млн поможет нам еще более эффективно освобождать нашу землю", – написал он.

Резников выразил благодарность за поставки вооружений Украине президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и всему американскому народу.

The best reward for #UAarmy for its successful offensive is the joy of liberated Ukrainians.

And a new * 625 million security assistance package from the US will help us liberate our land even more effectively.

Thank you very much @POTUS @SecDef & all * people! pic.twitter.com/Tmd2qdf5wx — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 4, 2022

О выделении Украине нового пакета военной помощи на $625 млн 4 октября сообщил президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это 22-й пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года. Он включает в себя, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, 16 гаубиц калибра 155 мм, 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов Escalibur и др.