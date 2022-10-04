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ВОЙНА В УКРАИНЕ

HIMARS, гаубицы и снаряды. Пентагон раскрыл детали очередного пакета военной помощи США для Украины на $625 млн

США предоставят Украине еще 4 HIMARS
США предоставят Украине еще 4 HIMARS
Фото: EPA

Министерство обороны США 4 октября опубликовало список техники и вооружения, которое войдет в новый пакет военной помоши США для Украины на сумму $625 млн.

Это 22-й пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года. Он включает:

  • 4 реактивных системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним;
  • 16 гаубиц калибра 155 мм;
  • 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
  • 16 гаубиц калибра 105-мм;
  • 30 тыс. снарядов к минометам калибра 120 мм;
  • 200 противоминно-засадных машин MaxxPro;
  • 200 тыс. патронов к стрелковому оружию;
  • оборудование для создания препятствий;
  • противопехотные боеприпасы Claymore.

Всего с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $19,6 млрд на помощь в обеспечении безопасности и более $16,8 млрд с начала неспровоцированного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, отметили в Пентагоне.

О выделении Украине нового пакета военной помощи на $625 млн 4 октября сообщил президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября. 

США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Пентагон, военная помощь, война России против Украины, HIMARS, гаубица
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