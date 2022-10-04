HIMARS, гаубицы и снаряды. Пентагон раскрыл детали очередного пакета военной помощи США для Украины на $625 млн

Это 22-й пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года. Он включает:

4 реактивных системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним;

16 гаубиц калибра 155 мм;

75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);

16 гаубиц калибра 105-мм;

30 тыс. снарядов к минометам калибра 120 мм;

200 противоминно-засадных машин MaxxPro;

200 тыс. патронов к стрелковому оружию;

оборудование для создания препятствий;

противопехотные боеприпасы Claymore.

Всего с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $19,6 млрд на помощь в обеспечении безопасности и более $16,8 млрд с начала неспровоцированного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, отметили в Пентагоне.

О выделении Украине нового пакета военной помощи на $625 млн 4 октября сообщил президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.