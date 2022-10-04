HIMARS, гаубицы и снаряды. Пентагон раскрыл детали очередного пакета военной помощи США для Украины на $625 млн

Это 22-й пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года. Он включает:
Всего с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $19,6 млрд на помощь в обеспечении безопасности и более $16,8 млрд с начала неспровоцированного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, отметили в Пентагоне.
О выделении Украине нового пакета военной помощи на $625 млн 4 октября сообщил президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября.
США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.