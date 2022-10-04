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Дания, Норвегия и Германия оплатят гаубицы Zuzana-2 для Украины

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Производством гаубиц займется словацкая компания Slovak Armament
Производством гаубиц займется словацкая компания Slovak Armament
Фото: EPA

Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana-2 для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что за средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц. Об этом написало издание Dennikn.

Словакия подписала контракт с Данией, Норвегией и Германией на производство гаубиц для Украины.

Страны согласились выделить 92 млн. Производством гаубиц займется словацкая компания Slovak Armaments. Предполагается, что Дания, Норвегия и Германия выделят правительству Словакии по €30 млн, и в дальнейшем министерство обороны купит у частной компании гаубицы и передаст их Украине.

Контекст:

После нападения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

2 июня стало известно, что Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2. Половину из них Украина получила в августе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, Словакия, Дания, война, Норвегия, военная техника, военная помощь, война России против Украины
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