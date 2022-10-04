Дания, Норвегия и Германия оплатят гаубицы Zuzana-2 для Украины

Словакия подписала контракт с Данией, Норвегией и Германией на производство гаубиц для Украины.
Страны согласились выделить €92 млн. Производством гаубиц займется словацкая компания Slovak Armaments. Предполагается, что Дания, Норвегия и Германия выделят правительству Словакии по €30 млн, и в дальнейшем министерство обороны купит у частной компании гаубицы и передаст их Украине.
После нападения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
2 июня стало известно, что Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2. Половину из них Украина получила в августе.