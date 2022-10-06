Чехия поставит Украине тяжелое вооружение – минобороны

Чернохова отметила, что в новый пакет помощи Украине от Чехии входит тяжелая техника Фото: mocr.army.cz

По словам Черноховой, в новый пакет помощи входит тяжелая техника, но более подробную информацию она не озвучила из соображений безопасности.

Глава минобороны рассказала, что экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд по курсу Центробанка Чехии).

По словам Черноховой, за нынешними успехами ВСУ в войне против России стоят также технологии и материалы из Чехии.

"Получается, что путь, который мы выбрали, явно правильный. Помимо успехов украинской армии, это также обеспечило нам уважение и признание наших западных союзников", – сказала министр, указывается на сайте минобороны Чехии.

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