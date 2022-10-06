Чехия поставит Украине тяжелое вооружение – минобороны

По словам Черноховой, в новый пакет помощи входит тяжелая техника, но более подробную информацию она не озвучила из соображений безопасности.
Глава минобороны рассказала, что экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд по курсу Центробанка Чехии).
По словам Черноховой, за нынешними успехами ВСУ в войне против России стоят также технологии и материалы из Чехии.
"Получается, что путь, который мы выбрали, явно правильный. Помимо успехов украинской армии, это также обеспечило нам уважение и признание наших западных союзников", – сказала министр, указывается на сайте минобороны Чехии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Чехия на государственном уровне активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.
ВСУ получили и используют в войне против России чешские САУ Dana и РСЗО RM-70 Vampire.
Президент Чехии Милош Земан 21 сентября выступил за увеличение помощи Украине на фоне мобилизации в РФ.