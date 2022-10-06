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Чехия поставит Украине тяжелое вооружение – минобороны

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Чернохова отметила, что в новый пакет помощи Украине от Чехии входит тяжелая техника
Чернохова отметила, что в новый пакет помощи Украине от Чехии входит тяжелая техника
Фото: mocr.army.cz

Правительство Чехии 5 октября одобрило дальнейшие поставки вооружения Украине. Об этом на пресс-конференции сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, ее цитирует Novinky.cz.

По словам Черноховой, в новый пакет помощи входит тяжелая техника, но более подробную информацию она не озвучила из соображений безопасности.

Глава минобороны рассказала, что экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд по курсу Центробанка Чехии).

По словам Черноховой, за нынешними успехами ВСУ в войне против России стоят также технологии и материалы из Чехии.

"Получается, что путь, который мы выбрали, явно правильный. Помимо успехов украинской армии, это также обеспечило нам уважение и признание наших западных союзников", – сказала министр, указывается на сайте минобороны Чехии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Чехия на государственном уровне активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. 27 августа она согласилась вместе с Польшей патрулировать небо Словакии. Это позволило последней передать Украине 11 словацких истребителей МиГ-29.

ВСУ получили и используют в войне против России чешские САУ Dana и РСЗО RM-70 Vampire.

Президент Чехии Милош Земан 21 сентября выступил за увеличение помощи Украине на фоне мобилизации в РФ.

Теги: Украина, Чехия, правительство, вооружение, военная техника, экспорт, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, пресс-конференция, Яна Чернохова
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