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Латынина: Идеальный сценарий будущего – фронт сыпется, Крым улетает, в России начинается абсолютная политическая трясучка, может быть, с приходом хунты

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Латынина считает, что будущее предсказать невозможно
Латынина считает, что будущее предсказать невозможно
Фото: Юлия Латынина / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российская журналистка и писательница Юлия Латынина описала "идеальный сценарий будущего", который может ожидать Россию.

"Будущее нельзя предсказать, но можно делать. С моей точки зрения, есть идеальный сценарий будущего, который заключается в том, что фронт сыпется как сумасшедший, Крым улетает в этой лавине, в России начинается абсолютная политическая трясучка, даже, может быть, с каким-то промежутком в виде хунты", – сказала она.

Писательница считает, что "даже если эта хунта приходит к власти, она понимает, что все-таки надо договариваться с Западом".

"Договор с Западом включает в себя демократизацию, а демократизация включает в себя приход к власти нормальных демократических политиков. В том числе, может быть, признание какого-то из нынешних путинских вполне легитимных начальников. Тут не надо быть брезгливыми. И через некоторое время мы видим нормальную Россию. С президентом – не важно, как его называют... С промежуточным президентом", – объяснила Латынина.

Она предположила, что президентом может стать мэр Москвы Сергей Собянин или глава российского правительства Михаил Мишустин, а также оппозиционер Алексей Навальный.

"Или даже, может, с окончательным президентом Собяниным, а Навальным – человек с большой фракцией в парламенте. И обязательно там же еще будут и коммунисты. И даже какие-нибудь "запутинцы" будут. Процентов 5-10 обязательно. У них будет религиозное учение: они будут говорить, что, конечно, [нынешний президент России Владимир] Путин умер, но он воскреснет и придет с танками на облаках, со своими "Посейдонами" и повергнет всех молниями. А что делать? Таков политический спектр. Это некое идеальное будущее. Предсказать его невозможно, но надо попытаться его осуществить", – подчеркнула Латынина.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

С 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах президентом России является Владимир Путин. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

В 2022 году Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Сейчас идет восьмой месяц полномасштабной войны.

Бывший советник Путина Андрей Илларионов, российский журналист и телеведущий Андрей Караулов, политический аналитик Валерий Соловей и другие эксперты считают, что преемником Путина может стать Мишустин. Также среди вероятных преемников нынешнего главы Кремля назывались экс-глава правительства РФ, экс-президент Дмитрий Медведев, глава минобороны Сергей Шойгу и другие политики.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Алексей Навальный, война, Кремль, Юлия Латынина, Сергей Собянин, прогноз, политика, война России против Украины, будущее, Михаил Мишустин, преемник
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