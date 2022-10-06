Латынина: Независимость Чечни для Кадырова – последняя неудачная опция. У него есть более сладкие возможности

"Я считаю, что как только Путин зашатается с большой амплитудой, Кадыров возглавит движение Чечни из состава России. Первый объявит о том, что Чечня теперь независима. У меня убежденность в этом", – сказал Гордон.

"Ну, как ни странно, я почти согласна с вами. С той только разницей, что Кадыров сейчас столько получает от России... На самом деле, строго говоря, это Россия – вассал Чечни в реальности. Независимость для него – это последняя неудачная опция. У него есть более сладкие возможности", – сказала журналистка.

Она предположила, что эти "достаточно сладкие возможности" у Кадырова будут даже после отхода Путина от власти.

Латынина отметила, что отношения Кадырова и Путина ей напоминают "отношения варварских военачальников и бессильных римских императоров".

"Уж извините, опять немножечко истории. Отношения Путина и Кадырова мне напоминают отношения варварских военачальников, обычно германских, и бессильных римских императоров где-нибудь в конце IV – начале V века что в Равенне, что в Константинополе. Каждый раз, когда я вижу Кадырова, который говорит, как он верно служит Путину, я вспоминаю персонажа, которого звали Аларих, который, как известно, в 410 году ограбил Рим. Я не знаю, известно ли нашим слушателям, но дело в том, что Аларих ничего так не хотел, как служить Римской империи. Он бегал по всей Римской империи и грабил ее со своими войсками. Физически грабил, как [российские военные грабили] Бучу, потому что тогда это было принято. И он выпрашивал у обоих императоров – то у константинопольского, то у равеннского – назначения magister militum, то есть главным военачальником в тех областях, которые он ограбил. И несколько раз бывал назначаем", – рассказала Латынина.

Она также обратила внимание, как в последнее время себя ведет Кадыров: он очень активен в соцсетях, но при этом пытается принимать не очень активное участие в войне России против Украины.

"Я нахожу самым интересным в поведении Кадырова, вернее парочки Кадыров – Путин, во-первых, тот факт, что Кадыров свои войска совершенно не тратит. Снимает вместо этого "тик-токи". Я нахожу поразительным, что Путин это терпит, – сказала журналистка. – Путин тратит луганское "ополчение", донецкое "ополчение", сейчас 300 тысяч [мобилизованных] кинул в топку... Кадыров стоит в стороне, снимает "тик-токи", постит посты о применении ядерного оружия".

По мнению журналистки, это может свидетельствовать о слабости Путина.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube