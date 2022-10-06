ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Латынина: Независимость Чечни для Кадырова – последняя неудачная опция. У него есть более сладкие возможности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Отношения Путина и Кадырова Латыниной напоминают "отношения варварских военачальников и бессильных римских императоров"
Отношения Путина и Кадырова Латыниной напоминают "отношения варварских военачальников и бессильных римских императоров"
Фото: EPA

Российская журналистка Юлия Латынина считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров не будет спешить провозглашать независимость Чечни, если режим Владимира Путина в России падет. Такое мнение она высказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я считаю, что как только Путин зашатается с большой амплитудой, Кадыров возглавит движение Чечни из состава России. Первый объявит о том, что Чечня теперь независима. У меня убежденность в этом", – сказал Гордон.

"Ну, как ни странно, я почти согласна с вами. С той только разницей, что Кадыров сейчас столько получает от России... На самом деле, строго говоря, это Россия – вассал Чечни в реальности. Независимость для него – это последняя неудачная опция. У него есть более сладкие возможности", – сказала журналистка.

Она предположила, что эти "достаточно сладкие возможности" у Кадырова будут даже после отхода Путина от власти. 

Латынина отметила, что отношения Кадырова и Путина ей напоминают "отношения варварских военачальников и бессильных римских императоров". 

"Уж извините, опять немножечко истории. Отношения Путина и Кадырова мне напоминают отношения варварских военачальников, обычно германских, и бессильных римских императоров где-нибудь в конце IV – начале V века что в Равенне, что в Константинополе. Каждый раз, когда я вижу Кадырова, который говорит, как он верно служит Путину, я вспоминаю персонажа, которого звали Аларих, который, как известно, в 410 году ограбил Рим. Я не знаю, известно ли нашим слушателям, но дело в том, что Аларих ничего так не хотел, как служить Римской империи. Он бегал по всей Римской империи и грабил ее со своими войсками. Физически грабил, как [российские военные грабили] Бучу, потому что тогда это было принято. И он выпрашивал у обоих императоров – то у константинопольского, то у равеннского – назначения magister militum, то есть главным военачальником в тех областях, которые он ограбил. И несколько раз бывал назначаем", – рассказала Латынина.

Она также обратила внимание, как в последнее время себя ведет Кадыров: он очень активен в соцсетях, но при этом пытается принимать не очень активное участие в войне России против Украины.

"Я нахожу самым интересным в поведении Кадырова, вернее парочки Кадыров – Путин, во-первых, тот факт, что Кадыров свои войска совершенно не тратит. Снимает вместо этого "тик-токи". Я нахожу поразительным, что Путин это терпит, – сказала журналистка. – Путин тратит луганское "ополчение", донецкое "ополчение", сейчас 300 тысяч [мобилизованных] кинул в топку... Кадыров стоит в стороне, снимает "тик-токи", постит посты о применении ядерного оружия".

По мнению журналистки, это может свидетельствовать о слабости Путина.  

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

1,5-миллионная мусульманская республика Чечня находится на востоке Северного Кавказа. После распада СССР Чечня провозгласила о своей независимости от России, на ее территории была создана Чеченская Республика Ичкерия. В 1994–1996 годах и в 1999–2000 годах произошло две российско-чеченские войны. По итогам первой войны Россия не смогла взять регион под свой контроль. По итогам второй войны Чеченская Республика Ичкерия прекратила свое существование. 

В 2000 году Чечню возглавил Ахмат Кадыров – отец Рамзана Кадырова. Во время Первой чеченской войны он воевал против российских сил, но затем перешел на их сторону. Политик погиб в 2004 году в результате взрыва бомбы. 

Даже после Второй чеченской войны российские силовики продолжали вести борьбу против действующих на территории региона чеченских повстанцев. Режим контртеррористической операции в Чечне был отменен в 2009 году, но до 2017 года там продолжались боевые действия низкой интенсивности. В 2017 году российские власти заявили "об окончательной ликвидации подполья на Северном Кавказе". 

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Республика входит в список самых дотационных регионов России. В 2021 году по объему дотаций она занимала третье место в стране, сообщило РБК.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров считает, что Кадыров "обожает российскую государственность" именно за деньги. "Любителей в мире у нее практически нет. Но есть у нее некоторые обожатели, в частности, Кадыров. Правда, Кадыров обожает российскую государственность ровно за миллиард рублей в сутки", – сказал Невзоров.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Чечня, Рамзан Кадыров, Юлия Латынина, независимость, война России против Украины, Джохар Дудаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гребенщиков заявил, что власти РФ намерены объявить войну другим странам и запретить всем россиянам выезд из России
Гребенщиков заявил, что власти РФ намерены объявить войну другим странам и запретить всем россиянам выезд из России
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дарасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дарасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство
"Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор учеников". Комаров показал, с чем приехали воевать в Украину российские оккупанты
"Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор учеников". Комаров показал, с чем приехали воевать в Украину российские оккупанты
Подруга Пугачевой назвала причину, по которой артистка покинула Россию
Подруга Пугачевой назвала причину, по которой артистка покинула Россию
Болдуин достиг соглашения с мужем украинского оператора, которая была убита на съемках "Ржавчины". Названа дата возобновления съемок
Болдуин достиг соглашения с мужем украинского оператора, которая была убита на съемках "Ржавчины". Названа дата возобновления съемок
"Хотела бы я занять судейское кресло Ямы? Это должен решать канал". Гвоздева рассказала об отношении к коллегам, которые покинули Украину
"Хотела бы я занять судейское кресло Ямы? Это должен решать канал". Гвоздева рассказала об отношении к коллегам, которые покинули Украину
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (343369)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (208169)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (180641)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (134886)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (106684)
6
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (95473)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (85808) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (65624)
 
 
 
 