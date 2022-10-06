Латынина: Независимость Чечни для Кадырова – последняя неудачная опция. У него есть более сладкие возможности

"Я считаю, что как только Путин зашатается с большой амплитудой, Кадыров возглавит движение Чечни из состава России. Первый объявит о том, что Чечня теперь независима. У меня убежденность в этом", – сказал Гордон.
"Ну, как ни странно, я почти согласна с вами. С той только разницей, что Кадыров сейчас столько получает от России... На самом деле, строго говоря, это Россия – вассал Чечни в реальности. Независимость для него – это последняя неудачная опция. У него есть более сладкие возможности", – сказала журналистка.
Она предположила, что эти "достаточно сладкие возможности" у Кадырова будут даже после отхода Путина от власти.
Латынина отметила, что отношения Кадырова и Путина ей напоминают "отношения варварских военачальников и бессильных римских императоров".
"Уж извините, опять немножечко истории. Отношения Путина и Кадырова мне напоминают отношения варварских военачальников, обычно германских, и бессильных римских императоров где-нибудь в конце IV – начале V века что в Равенне, что в Константинополе. Каждый раз, когда я вижу Кадырова, который говорит, как он верно служит Путину, я вспоминаю персонажа, которого звали Аларих, который, как известно, в 410 году ограбил Рим. Я не знаю, известно ли нашим слушателям, но дело в том, что Аларих ничего так не хотел, как служить Римской империи. Он бегал по всей Римской империи и грабил ее со своими войсками. Физически грабил, как [российские военные грабили] Бучу, потому что тогда это было принято. И он выпрашивал у обоих императоров – то у константинопольского, то у равеннского – назначения magister militum, то есть главным военачальником в тех областях, которые он ограбил. И несколько раз бывал назначаем", – рассказала Латынина.
Она также обратила внимание, как в последнее время себя ведет Кадыров: он очень активен в соцсетях, но при этом пытается принимать не очень активное участие в войне России против Украины.
"Я нахожу самым интересным в поведении Кадырова, вернее парочки Кадыров – Путин, во-первых, тот факт, что Кадыров свои войска совершенно не тратит. Снимает вместо этого "тик-токи". Я нахожу поразительным, что Путин это терпит, – сказала журналистка. – Путин тратит луганское "ополчение", донецкое "ополчение", сейчас 300 тысяч [мобилизованных] кинул в топку... Кадыров стоит в стороне, снимает "тик-токи", постит посты о применении ядерного оружия".
По мнению журналистки, это может свидетельствовать о слабости Путина.
1,5-миллионная мусульманская республика Чечня находится на востоке Северного Кавказа. После распада СССР Чечня провозгласила о своей независимости от России, на ее территории была создана Чеченская Республика Ичкерия. В 1994–1996 годах и в 1999–2000 годах произошло две российско-чеченские войны. По итогам первой войны Россия не смогла взять регион под свой контроль. По итогам второй войны Чеченская Республика Ичкерия прекратила свое существование.
В 2000 году Чечню возглавил Ахмат Кадыров – отец Рамзана Кадырова. Во время Первой чеченской войны он воевал против российских сил, но затем перешел на их сторону. Политик погиб в 2004 году в результате взрыва бомбы.
Даже после Второй чеченской войны российские силовики продолжали вести борьбу против действующих на территории региона чеченских повстанцев. Режим контртеррористической операции в Чечне был отменен в 2009 году, но до 2017 года там продолжались боевые действия низкой интенсивности. В 2017 году российские власти заявили "об окончательной ликвидации подполья на Северном Кавказе".
Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Республика входит в список самых дотационных регионов России. В 2021 году по объему дотаций она занимала третье место в стране, сообщило РБК.
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров считает, что Кадыров "обожает российскую государственность" именно за деньги. "Любителей в мире у нее практически нет. Но есть у нее некоторые обожатели, в частности, Кадыров. Правда, Кадыров обожает российскую государственность ровно за миллиард рублей в сутки", – сказал Невзоров.