Ночью Харьков обстреляли из С-300. Один человек ранен, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА

По его словам, 4 ракетных удара пришлись на Салтовский район, один – на Основянский. Ракеты типа С-300 были запущены из российского Белгорода, говорится в сообщении.

"Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание в открытые территории. Предварительно – с осколочными ранениями госпитализирован мужчина", – написал глава ОВА.