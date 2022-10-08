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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью Харьков обстреляли из С-300. Один человек ранен, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА

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Оккупанты выпустили по городу 5 ракет
Оккупанты выпустили по городу 5 ракет
Фото: ЕРА

В ночь с 7 на 8 октября российские военные обстреляли два района Харькова. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, 4 ракетных удара пришлись на Салтовский район, один – на Основянский. Ракеты типа С-300 были запущены из российского Белгорода, говорится в сообщении.

"Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание в открытые территории. Предварительно – с осколочными ранениями госпитализирован мужчина", – написал глава ОВА.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, война России против Украины, ракеты, С-300, инфраструктура, Олег Синегубов
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