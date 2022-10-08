Ночью Харьков обстреляли из С-300. Один человек ранен, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА

По его словам, 4 ракетных удара пришлись на Салтовский район, один – на Основянский. Ракеты типа С-300 были запущены из российского Белгорода, говорится в сообщении.
"Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание в открытые территории. Предварительно – с осколочными ранениями госпитализирован мужчина", – написал глава ОВА.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.