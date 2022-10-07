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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В деоккупированный Изюм снова начнут ходить поезда

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"Укрзалізниця" снова пустит поезда в Изюм
"Укрзалізниця" снова пустит поезда в Изюм
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

С Изюмом Харьковской области возобновляется железнодорожное сообщение, первые поезда поедут уже в понедельник. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"С 10 октября 2022 года начнут курсировать рельсовые автобусы "Харьков – Изюм – Харьков" и "Изюм – Балаклея – Изюм". Для этого после разминирования направления взрывотехниками железнодорожники в сжатые сроки восстановили колеи. В частности, устранили около 25 повреждений рельсов, шпал, стрелочных переводов и так далее", – говорится в сообщении.

Уже известно расписание первых поездов. Пригородный поезд №6403/6404 отправляется из Харькова в 7.00 и прибывает в Изюм в 10.47. Из Изюма поезд отправляется в 17.02 и прибывает в Харьков в 20.48. Он будет делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки, Слобожанская, Шебелинка, Балаклея, Савинцы, Закомельская и Цыганская.

Билеты можно приобрести в кассах или на пути следования поезда у разъездных кассиров. Стоимость проезда из Харькова в Изюм составляет 41,50 грн.

Рельсовый автобус №6602/6603 отправляется из Изюма в 10.59, прибывает в Балаклею в 12:=.29. Из Балаклеи отправляется в 15.08 и прибывает на станцию Изюм в 16:38. На станции Балаклея из этого поезда можно пересесть на электропоезда, которые курсируют на станции Харьков-Пассажирский и Харьков-Левада.

В "Укрзалізниці" отмечают, что возобновлено движение поездов под электротягой по всему участку из Харькова в Балаклею. В восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковской области задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

Теги: Харьков, Укрзалізниця, железная дорога, Изюм, Харьковская область, поезда, война России против Украины, Балаклея, деоккупация
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