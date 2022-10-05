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Киевские спасатели приютили в Изюме кота, лишившегося дома из-за оккупации, и назвали его в честь освобожденного города

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Киевские спасатели приютили в Изюме кота, лишившегося дома из-за оккупации, и назвали его в честь освобожденного города / ГОРДОН

Фото: ДСНС України /Facebook

Кот Изюм, ставший любимцем спасателей, приехал в Киев вместе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины после их командировки в Харьковскую область. Об этом сообщила в Facеbook 4 октября пресс-служба ГСЧС Украины.

"С первых дней к специалистам ГСЧС, работавшим в составе сводного отряда, прибился домашний любимец, котик, потерявший свой дом из-за нашествия россиян. Его историю мы не знаем, однако уверены, что он испытал настоящий ужас", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что кот был всегда рядом все эти 10 дней, пока спасатели разбирали завалы и восстанавливали гражданскую инфраструктуру.

"Наши ребята прозвали его Изюм в честь города, который наши Вооруженные силы отвоевали и освободили от русского нашествия. Изюм ни на миг не оставался без внимания, он был накормлен, напоен, ну и, конечно же, заласкан", – рассказали спасатели.

По их словам, роль кота в их жизни в эти 10 дней оказалась очень важна.

"Изюм был для наших спасателей своеобразным психологом, ведь после увиденного ужаса можно было всегда подойти к котику, погладить его и на миг забыть все то, что совершили россияне", – написали в ГСЧС.

Спасатели в поисках владельцев опросили местных жителей, которые до этого ухаживали за Изюмом, но так и не нашли их.

"Поэтому один из спасателей решил забрать пушистика с собой в Киев, ведь кот постоянно был рядом и никуда не отходил, а бросить его одного наши ребята уже не хотели, потому что за эти 10 дней сильно привыкли к его мурлыканию", – подытожили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02dnmjzZsBbWWyvDB3vKGzZQkjQDPsf1B9fbZHxBeZwjVi7r83zLEwVVbzgPjpvxV4l

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

Теги: Россия, Киев, Украина, ГСЧС, животные, оккупация, Изюм, Харьковская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, кошки, кот, российские оккупанты, деоккупация, коты, контрнаступление
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