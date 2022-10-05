Киевские спасатели приютили в Изюме кота, лишившегося дома из-за оккупации, и назвали его в честь освобожденного города

"С первых дней к специалистам ГСЧС, работавшим в составе сводного отряда, прибился домашний любимец, котик, потерявший свой дом из-за нашествия россиян. Его историю мы не знаем, однако уверены, что он испытал настоящий ужас", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что кот был всегда рядом все эти 10 дней, пока спасатели разбирали завалы и восстанавливали гражданскую инфраструктуру.

"Наши ребята прозвали его Изюм в честь города, который наши Вооруженные силы отвоевали и освободили от русского нашествия. Изюм ни на миг не оставался без внимания, он был накормлен, напоен, ну и, конечно же, заласкан", – рассказали спасатели.

По их словам, роль кота в их жизни в эти 10 дней оказалась очень важна.

"Изюм был для наших спасателей своеобразным психологом, ведь после увиденного ужаса можно было всегда подойти к котику, погладить его и на миг забыть все то, что совершили россияне", – написали в ГСЧС.

Спасатели в поисках владельцев опросили местных жителей, которые до этого ухаживали за Изюмом, но так и не нашли их.

"Поэтому один из спасателей решил забрать пушистика с собой в Киев, ведь кот постоянно был рядом и никуда не отходил, а бросить его одного наши ребята уже не хотели, потому что за эти 10 дней сильно привыкли к его мурлыканию", – подытожили в ГСЧС.