"Измученный, суровый, но свободный город". Вакарчук спел с жителями освобожденного Изюма "Червону руту". Видео

"Изюм. Измученный, суровый, но свободный город. И люди – уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются в поддержке, и это не только о гуманитарной помощи, что очень важно, но и теплом слове, улыбке, просто внимании. Увидели, спрашивают: "А можете спеть? А можем немного спеть вместе?" – "Конечно, вместе мы можем все!" Послушайте, как поет Изюм "Червону руту". И вот с чего эти рашисты решили, что смогут покорить наших людей?" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)