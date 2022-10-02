"Измученный, суровый, но свободный город". Вакарчук спел с жителями освобожденного Изюма "Червону руту". Видео

"Изюм. Измученный, суровый, но свободный город. И люди – уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются в поддержке, и это не только о гуманитарной помощи, что очень важно, но и теплом слове, улыбке, просто внимании. Увидели, спрашивают: "А можете спеть? А можем немного спеть вместе?" – "Конечно, вместе мы можем все!" Послушайте, как поет Изюм "Червону руту". И вот с чего эти рашисты решили, что смогут покорить наших людей?" – написал он.
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В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.