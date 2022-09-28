"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео

"Всем привет из украинского Бахмута. Вы видите позади меня воронки. И [слышите] звуки взрывов. Здесь настоящий фронтовой город. Но фронтовой город, который является символом украинского сопротивления, который стоит крепко вплоть до победы. Мы освободили Харьковскую область, освободим и Донбасс, Запорожскую, Херсонскую области и, конечно, Крым. Все постепенно, но уверенно. Победа будет за нами! Слава Украине!" – заявил Вакарчук.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат.