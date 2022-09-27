В Украину приехали следователи жандармерии Франции. Они будут работать в Изюме

"Следователи Национальной жандармерии только что прибыли в Украину. Катрин Колонна (глава МИД Франции. – "ГОРДОН") представила их генеральному прокурору Украины Андрею Костину. Завтра они будут работать в Изюмском районе. Франция поддерживает Украину в борьбе с безнаказанностью", – говорится в заявлении.

Также 27 сентября с визитом в Киев прибыла министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Les enquêteurs de la @Gendarmerie nationale viennent d'arriver en #Ukraine, @MinColonna les a présentés au Procureur général @AndriyKostinUa. Ils seront déployés dès demain dans la région d'#Izium.



La France est aux côtés de l’#Ukraine dans la lutte contre l’impunité@GDarmanin pic.twitter.com/z7faQgyje4 — France Diplomatie * (@francediplo) September 27, 2022