Франция поможет Украине разминировать Черниговскую область – Тимошенко

Франция поможет в разминировании на деоккупированных территориях Черниговской области и создании ДНК-лабораторий для идентификации убитых Фото: EPA

В частности, стороны обсудили медицинскую и гуманитарную помощь. Также говорили о возможности помощи со стороны Франции в разминировании на деоккупированных территориях региона и создании ДНК-лабораторий для идентификации убитых и погибших людей.

"Правительство Франции готово помочь как в непосредственном разминировании с привлечением своих специалистов и техники, так и в подготовке украинских специалистов к разминированию водоемов", – написал Тимошенко.

Он отметил, что сейчас главная задача – обеспечить безопасность и жилье для людей, чтобы им было "куда возвращаться".