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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция поможет Украине разминировать Черниговскую область – Тимошенко

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Франция поможет в разминировании на деоккупированных территориях Черниговской области и создании ДНК-лабораторий для идентификации убитых
Франция поможет в разминировании на деоккупированных территориях Черниговской области и создании ДНК-лабораторий для идентификации убитых
Фото: EPA

Франция заявила о готовности помочь в восстановлении Черниговской области. Об этом 15 августа в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко по итогам встречи с представителями посольства Франции в Украине.

В частности, стороны обсудили медицинскую и гуманитарную помощь. Также говорили о возможности помощи со стороны Франции в разминировании на деоккупированных территориях региона и создании ДНК-лабораторий для идентификации убитых и погибших людей. 

"Правительство Франции готово помочь как в непосредственном разминировании с привлечением своих специалистов и техники, так и в подготовке украинских специалистов к разминированию водоемов", – написал Тимошенко.

Он отметил, что сейчас главная задача – обеспечить безопасность и жилье для людей, чтобы им было "куда возвращаться". 

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 9 августа, пиротехники обследовали 68 тыс. га и обезвредили более 177 тыс. взрывоопасных предметов и более 700 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

Теги: Украина, Чернигов, Франция, разминирование, безопасность, погибшие, Кирилл Тимошенко, восстановление
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