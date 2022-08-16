Франция поможет Украине разминировать Черниговскую область – Тимошенко

В частности, стороны обсудили медицинскую и гуманитарную помощь. Также говорили о возможности помощи со стороны Франции в разминировании на деоккупированных территориях региона и создании ДНК-лабораторий для идентификации убитых и погибших людей.
"Правительство Франции готово помочь как в непосредственном разминировании с привлечением своих специалистов и техники, так и в подготовке украинских специалистов к разминированию водоемов", – написал Тимошенко.
Он отметил, что сейчас главная задача – обеспечить безопасность и жилье для людей, чтобы им было "куда возвращаться".
По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 9 августа, пиротехники обследовали 68 тыс. га и обезвредили более 177 тыс. взрывоопасных предметов и более 700 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.