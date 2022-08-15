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Пиротехники выявили и обезвредили в Украине более 180 тыс. взрывоопасных предметов – МВД

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Сумская область самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной, отмечали в МВД
Сумская область – самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной, отмечали в МВД
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля пиротехники выявили, изъяли и обезвредили в Украине более 180 тыс. взрывоопасных предметов.

Об этом 15 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Одна пятая часть территории Украины загрязнена минами, снарядами, авиабомбами, которые не разорвались. И с начала войны наши пиротехнические подразделения ГСЧС уже выявили, изъяли и обезвредили более 180 тыс. взрывоопасных предметов", – сказал замглавы МВД.

По словам Енина, в Украине пиротехники уже обследовали территорию площадью более 68 тыс. га – около 500 га за неделю.

"Шаг з шагом мы делаем жизнь наших граждан более безопасной…. Бои в Киевской области длились около месяца, а наши пиротехники уже на протяжении пяти месяцев продолжают очищать эти территории от взрывоопасных предметов", – сравнил замглавы МВД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 9 августа, пиротехники обследовали 68 тыс. га и обезвредили более 177 тыс. взрывоопасных предметов и более 700 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Сумская область – самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной, сообщали 11 августа в МВД Украины.

Теги: Россия, МВД, Украина, ГСЧС, пиротехника, война России против Украины, разминирование, Евгений Енин, мины
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