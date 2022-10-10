В результате атаки оккупантов по Запорожью погиб мирный житель – горсовет

Еще пять человек пострадали. Среди пострадавших – один ребенок, у которого порезы от обломков стекла.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Россияне атаковали Запорожье в ночь на 10 октября. В результате атаки пострадал многоэтажный жилой дом в центре города. В Генштабе сообщали, что для ударов по Запорожью оккупанты использовали семь зенитных управляемых ракет.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.
Оккупанты обстреляли Запорожье 6 октября дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди. В ОГА сообщили, что в результате этих атак погибли 20 человек.