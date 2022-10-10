В результате атаки оккупантов по Запорожью погиб мирный житель – горсовет

Еще пять человек пострадали. Среди пострадавших – один ребенок, у которого порезы от обломков стекла.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Россияне атаковали Запорожье в ночь на 10 октября. В результате атаки пострадал многоэтажный жилой дом в центре города. В Генштабе сообщали, что для ударов по Запорожью оккупанты использовали семь зенитных управляемых ракет.