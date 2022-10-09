В результате ракетного удара по Запорожью 6 октября погибли 20 человек – глава обладминистрации

"Известно, что в результате обстрела, который враг совершил по городу в четверг, погибли 20 украинцев", – написал он.

В эфире национального телемарафона, фрагмент которого опубликовал Старух, он отметил, что завалы разбирать завершили.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты обстреляли Запорожье 6 октября дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди.

Ранее было известно о 18 погибших, среди которых есть ребенок.