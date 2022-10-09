В результате ракетного удара по Запорожью 6 октября погибли 20 человек – глава обладминистрации

"Известно, что в результате обстрела, который враг совершил по городу в четверг, погибли 20 украинцев", – написал он.
В эфире национального телемарафона, фрагмент которого опубликовал Старух, он отметил, что завалы разбирать завершили.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты обстреляли Запорожье 6 октября дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди.
Ранее было известно о 18 погибших, среди которых есть ребенок.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.