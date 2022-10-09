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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по Запорожью 6 октября погибли 20 человек – глава обладминистрации

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Оккупанты били ракетами по жилой застройке
Оккупанты били ракетами по жилой застройке
Фото: ДСНС України / Telegram

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью 6 октября погибло в общей сложности 20 человек. Об этом 9 октября сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Известно, что в результате обстрела, который враг совершил по городу в четверг, погибли 20 украинцев", – написал он.

В эфире национального телемарафона, фрагмент которого опубликовал Старух, он отметил, что завалы разбирать завершили.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты обстреляли Запорожье 6 октября дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди.

Ранее было известно о 18 погибших, среди которых есть ребенок.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, погибшие, Александр Старух, российские оккупанты
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