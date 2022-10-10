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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты опять ударили ракетами по жилому дому в Запорожье

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Оккупанты ночью ударили по жилому дому в Запорожье
Оккупанты ночью ударили по жилому дому в Запорожье
Фото: ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 10 октября снова атаковали Запорожье. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Первые удары начались примерно в 1.54. Тогда Старух сообщил о примерно 10 прилетах по городу.

Позже он уточнил, что в результате атаки пострадал многоэтажный жилой дом в центре Запорожья.

Фото и видео с места удара опубликовал в Telegram канал "Запоріжжя.інфо".

Утром, примерно в 6.48, в области снова была объявлена воздушная тревога, писал Старух. О прилетах пока не сообщалось.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Оккупанты обстреляли Запорожье 6 октября дважды ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попадания в двух жилых домах произошли разрушения с первого по пятый этаж. Под завалами оказались люди. В ОГА сообщили, что в результате этих атак погибли 20 человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Запорожье, война, война России против Украины, ракеты, Александр Старух
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