Армия РФ за сутки обстреляла 30 населенных пунктов Украины. Нанесено 10 ракетных и 19 авиаударов – Генштаб ВСУ

Для ударов по Запорожью оккупанты использовали семь зенитных управляемых ракет Фото: ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО / Telegram

В частности, оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Среди пострадавших городов и населенных пунктов – Запорожье, Славянск, Новобахмутовка (Донецкая область), Северск, Белогоровка (Луганская область), Никополь (Днепропетровская область) и Благодатовка (Херсонская область).

Для ударов по Запорожью оккупанты использовали семь зенитных управляемых ракет.

Российские захватчики активно стреляли из минометов и артиллерии на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском направлениях.

На новопавловском и запорожском направлениях пострадало от обстрелов более 20 населенных пунктов. На южнобугском зафиксированы обстрелы в районах более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

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