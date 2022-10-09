ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки ликвидировали около 440 оккупантов – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские защитники уничтожили уже около 62,5 тыс. оккупантов
Украинские защитники уничтожили уже около 62,5 тыс. оккупантов
Фото: ЕРА

За последние сутки украинские защитники ликвидировали около 440 российских оккупантов, всего за время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, РФ потеряла 62 500 военнослужащих.

Об этом 9 октября проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 

Другие потери войск РФ составили:

  • танки – 2486 (+14);
  • боевые бронированные машины – 5133 (+22);
  • артиллерийские системы – 1477 (+18);
  • РСЗО – 348 (+3);
  • средства ПВО – 180;
  • самолеты – 266;
  • вертолеты – 235 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7);
  • крылатые ракеты – 247 (+1);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3890 (+15);
  • специальная техника – 136.

В Генштабе добавили, что данные о потерях оккупантов еще уточняются. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ST19SXqNVerRywqKpXmLLs5Um1PSvWzFB4kz5TQPMyYj9YaKWQaapgt4jDuzLXEQl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, вертолет, ПВО, РСЗО, война России против Украины, ракеты, потери России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (357868)
2
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото (129047)
3
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе (59545)
4
Наталья Кличко вышла в свет со спутником (58089)
5
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная (57293)
6
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (51634)
7
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (41966)
8
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото (34269)
 
 
 
 