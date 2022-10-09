ВСУ за сутки ликвидировали около 440 оккупантов – Генштаб ВСУ

Украинские защитники уничтожили уже около 62,5 тыс. оккупантов Фото: ЕРА

В Генштабе добавили, что данные о потерях оккупантов еще уточняются.

Об этом 9 октября проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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