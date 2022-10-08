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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы ПВО ВСУ ликвидировали очередной БПЛА оккупантов на подлете в Одесскую область – воздушное командование "Юг"

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БПЛА оккупантов был сбит около 19.30, отметило воздушное командование "Юг" ВСУ
БПЛА оккупантов был сбит около 19.30, отметило воздушное командование "Юг" ВСУ
Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook (иллюстративное)

Подразделения ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 8 октября уничтожили БПЛА российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщило воздушное командование "Юг" ВСУ.

"Около 19.30 на подлете с моря в Одесскую область силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02Bsw8PqA3W33RvNFsRuBPV8JLXSXU3fvf276aXZbiXL5WEWcSZHui72K1mdzf2RYVl

Украинские зенитчики также сбили российский БПЛА около 15.00 в Белгород-Днестровском районе Одесской области, проинформировало в 16.10 воздушное командование "Юг".

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid0X6eE9gdpoPEUXTfrPCq7wETguYWCzqLBsfaxYkdDjp9JTEA9yd46Chqs91q3V6qnl

Спикер областной военной администрации Сергей Братчук отмечал днем, что ВСУ сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (россияне маркируют как "Герань-2").

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В войне против Украины РФ, кроме российских БПЛА, применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. В частности оккупанты атаковали ими Одесскую область накануне, вечером 7 октября.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ на 8 октября, оккупанты потеряли в войне против Украины 1079 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, ПВО, Одесская область, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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