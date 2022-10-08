Силы ПВО ВСУ ликвидировали очередной БПЛА оккупантов на подлете в Одесскую область – воздушное командование "Юг"

Об этом в Facebook сообщило воздушное командование "Юг" ВСУ.
"Около 19.30 на подлете с моря в Одесскую область силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.
Украинские зенитчики также сбили российский БПЛА около 15.00 в Белгород-Днестровском районе Одесской области, проинформировало в 16.10 воздушное командование "Юг".
Спикер областной военной администрации Сергей Братчук отмечал днем, что ВСУ сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (россияне маркируют как "Герань-2").
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В войне против Украины РФ, кроме российских БПЛА, применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. В частности оккупанты атаковали ими Одесскую область накануне, вечером 7 октября.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ на 8 октября, оккупанты потеряли в войне против Украины 1079 БПЛА оперативно-тактического уровня.