Силы ПВО ВСУ ликвидировали очередной БПЛА оккупантов на подлете в Одесскую область – воздушное командование "Юг"

БПЛА оккупантов был сбит около 19.30, отметило воздушное командование "Юг" ВСУ Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook сообщило воздушное командование "Юг" ВСУ.

"Около 19.30 на подлете с моря в Одесскую область силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

Украинские зенитчики также сбили российский БПЛА около 15.00 в Белгород-Днестровском районе Одесской области, проинформировало в 16.10 воздушное командование "Юг".

Спикер областной военной администрации Сергей Братчук отмечал днем, что ВСУ сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (россияне маркируют как "Герань-2").

Война России против Украины. Главное (обновляется)