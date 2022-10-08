За сутки ВСУ уничтожили около 380 оккупантов, общее число потерь среди личного состава армии РФ превысило 62 тыс. – Генштаб

Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 8 октября.
Другие потери войск РФ составили:
- танки – 2472 (+6);
- боевые бронированные машины – 5111 (+18);
- артиллерийские системы – 1459 (+4);
- РСЗО – 345 (+1);
- средства ПВО – 180 (+3);
- самолеты – 266;
- вертолеты – 234 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12);
- крылатые ракеты – 246;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3875 (+13);
- специальная техника – 136 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на донецком, бахмутском и краматорском направлениях", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)