За сутки ВСУ уничтожили около 380 оккупантов, общее число потерь среди личного состава армии РФ превысило 62 тыс. – Генштаб

Украинские защитники уничтожили уже более 62 тыс. российских оккупантов Фото: ЕРА

"Наибольшие потери противник понес на донецком, бахмутском и краматорском направлениях", – говорится в сообщении.

Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 8 октября.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter