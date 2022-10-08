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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ уничтожили около 380 оккупантов, общее число потерь среди личного состава армии РФ превысило 62 тыс. – Генштаб

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Украинские защитники уничтожили уже более 62 тыс. российских оккупантов
Украинские защитники уничтожили уже более 62 тыс. российских оккупантов
Фото: ЕРА

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия потеряла в Украине около 62 060 военнослужащих, в том числе за последние сутки было ликвидировано порядка 380 оккупантов.

Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 8 октября. 

Другие потери войск РФ составили:

  • танки – 2472 (+6);
  • боевые бронированные машины – 5111 (+18);
  • артиллерийские системы – 1459 (+4);
  • РСЗО – 345 (+1);
  • средства ПВО – 180 (+3);
  • самолеты – 266;
  • вертолеты – 234 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12);
  • крылатые ракеты – 246;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3875 (+13);
  • специальная техника – 136 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на донецком, бахмутском и краматорском направлениях", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: танки, ПВО, РСЗО, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери России
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