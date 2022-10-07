Резников обратился к оккупантам на русском языке: Вы останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы, но еще можете спасти российскую армию от унижения

Резников предупредил российских военнослужащих, что руководство РФ переложит на них ответственность за вторжение в Украину Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

Резников призвал оккупантов понять, что российское руководство их обмануло и предало.

"Кто теперь вы? Спросите себя – кем считают вас? Кем вы будете после этой войны для своих детей и внуков, когда они узнают правду? Как войдете в историю? Как те, кто воевал под одним знаменем с зэками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы", – сказал он.

Кроме того, заявил Резников, теперь власти РФ собираются свалить на российскую армию вину за вторжение в Украину.

У московских чиновников и политиков, которые отправили вас на войну, деньги и имущество находятся в странах НАТО. Их семьи – в странах НАТО. Совсем недавно они прекрасно себя чувствовали в Лондоне и Вашингтоне. Им 300 лет не нужны Лиман, Попасная или Каховка. Они даже не знают, где это. Они понимают, что попали в ловушку с войной. И сделают все, чтобы списать на вас свои просчеты, свое воровство. Переложить на вас ответственность.

Российское руководство бросает свою армию на смерть, подчеркнул глава Минобороны Украины.

"Еще тысячи российских парней погибнут, еще больше останутся без рук и ног. Но их опозорят, а вас сделают виноватыми... Вспомните войны в Чечне. Вас уже предают те, кто воюет в TikTok", – добавил он.

Министр призвал российских военных спасти РФ от трагедии и унижения.

"Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения", – подчеркнул Резников.

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Видео: Військове телебачення України / YouTube