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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обратился к оккупантам на русском языке: Вы останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы, но еще можете спасти российскую армию от унижения

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Резников предупредил российских военнослужащих, что руководство РФ переложит на них ответственность за вторжение в Украину
Резников предупредил российских военнослужащих, что руководство РФ переложит на них ответственность за вторжение в Украину
Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

Украина гарантирует жизнь, безопасность и справедливость всем находящимся на ее территории оккупантам, кто откажется воевать немедленно. Для этого достаточно сдаться в плен и не выполнять преступные приказы российского руководства, которое собирается всю вину за развязанную в Украине войну переложить на плечи рядовых оккупантов. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в видеообращении к российским военным, которое "Військове телебачення України" опубликовало 7 октября в YouTube.

Резников призвал оккупантов понять, что российское руководство их обмануло и предало.

"Кто теперь вы? Спросите себя – кем считают вас? Кем вы будете после этой войны для своих детей и внуков, когда они узнают правду? Как войдете в историю? Как те, кто воевал под одним знаменем с зэками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы", – сказал он.

Кроме того, заявил Резников, теперь власти РФ собираются свалить на российскую армию вину за вторжение в Украину.

У московских чиновников и политиков, которые отправили вас на войну, деньги и имущество находятся в странах НАТО. Их семьи – в странах НАТО. Совсем недавно они прекрасно себя чувствовали в Лондоне и Вашингтоне. Им 300 лет не нужны Лиман, Попасная или Каховка. Они даже не знают, где это. Они понимают, что попали в ловушку с войной. И сделают все, чтобы списать на вас свои просчеты, свое воровство. Переложить на вас ответственность.

Российское руководство бросает свою армию на смерть, подчеркнул глава Минобороны Украины.

"Еще тысячи российских парней погибнут, еще больше останутся без рук и ног. Но их опозорят, а вас сделают виноватыми... Вспомните войны в Чечне. Вас уже предают те, кто воюет в TikTok", – добавил он.

Министр призвал российских военных спасти РФ от трагедии и унижения.

"Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения", – подчеркнул Резников.

ВИДЕО
Видео: Військове телебачення України / YouTube
Контекст:

По сведениям Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 7 октября уничтожили около 61 680 российских оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

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