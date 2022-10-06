Первые 150 тыс. мобилизованных россиян пойдут на пополнение потерь на фронте – Резников

"Следующие 150 тыс. они будут готовить все-таки два-три месяца, а дальше уже будут принимать решение, как использовать", – сказал он.
Министр обороны подчеркнул, что украинский Генштаб подготовил соответствующие планы по возможным действиям врага.
Что касается другой реакции на мобилизацию, то, как отметил Резников, необходимо увеличение помощи Украине оружием и боеприпасами со стороны международных партнеров, "чтобы достойно встретить это очередное нашествие орды". В связи с этим глава Минобороны напомнил об очередном "Рамштайне", который состоится на следующей неделе в Брюсселе, и встрече министров обороны.
"Нам очень аплодируют за две наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать нам поддержку", – сказал Резников.
По его словам, также увеличивается выпуск вооружения и боеприпасов в Украине.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
В американском Институте исследования войны 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территорий до зимы.