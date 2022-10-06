Первые 150 тыс. мобилизованных россиян пойдут на пополнение потерь на фронте – Резников

"Следующие 150 тыс. они будут готовить все-таки два-три месяца, а дальше уже будут принимать решение, как использовать", – сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что украинский Генштаб подготовил соответствующие планы по возможным действиям врага.

Что касается другой реакции на мобилизацию, то, как отметил Резников, необходимо увеличение помощи Украине оружием и боеприпасами со стороны международных партнеров, "чтобы достойно встретить это очередное нашествие орды". В связи с этим глава Минобороны напомнил об очередном "Рамштайне", который состоится на следующей неделе в Брюсселе, и встрече министров обороны.

"Нам очень аплодируют за две наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать нам поддержку", – сказал Резников.

По его словам, также увеличивается выпуск вооружения и боеприпасов в Украине.