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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первые 150 тыс. мобилизованных россиян пойдут на пополнение потерь на фронте – Резников

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По официальным заявлениям РФ, мобилизации подлежат около 300 тыс. человек
По официальным заявлениям РФ, мобилизации подлежат около 300 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

Первые 150 тыс. мобилизованных россиян будут направлены на пополнение частей на фронте, понесших большие потери за время войны. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал 6 октября на пресс-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны", его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Следующие 150 тыс. они будут готовить все-таки два-три месяца, а дальше уже будут принимать решение, как использовать", – сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что украинский Генштаб подготовил соответствующие планы по возможным действиям врага.

Что касается другой реакции на мобилизацию, то, как отметил Резников, необходимо увеличение помощи Украине оружием и боеприпасами со стороны международных партнеров, "чтобы достойно встретить это очередное нашествие орды". В связи с этим глава Минобороны напомнил об очередном "Рамштайне", который состоится на следующей неделе в Брюсселе, и встрече министров обороны.

"Нам очень аплодируют за две наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать нам поддержку", – сказал Резников.

По его словам, также увеличивается выпуск вооружения и боеприпасов в Украине.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

В американском Институте исследования войны 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территорий до зимы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, мобилизация, Алексей Резников, война России против Украины
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