ВСУ за сутки уничтожили около 350 оккупантов, 17 танков и вертолет – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 2,5 тыс. танков Фото: EPA

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях", – говорится в сообщении.

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