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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы Украины сбили два российских "Орлана", которые проводили разведку на юге страны

"Орлан-10" используются оккупантами для получения разведданных
"Орлан-10" используются оккупантами для получения разведданных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ/ Facebook

Днем 6 октября зенитное подразделение воздушного командования "Центр" Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины сбило на юге страны два российских беспилотных летательных аппарата. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует 1+1, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

По его словам, речь о дронах типа "Орлан-10", которые, в отличие от иранских БПЛА, несут разведывательную, а не боевую функцию.

"О них уже все стали немного забывать, однако, враг продолжает проводить воздушную разведку", – сказал он. 

Спикер отметил, что главной задачей  сбитых "Орланов" является корректировка огня, но они используются оккупантами для получения разведданных как при наступлении, так и при отступлении. 

Утром 6 октября на подлете к Николаевской области противовоздушная оборона сбила два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6", об этом сообщило командование ВС.

До этого в ночь с 5-го на 6 октября девять дронов-камикадзе были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила около 61 330 российских оккупантов, за прошедшие сутки –330.

Другие потери противника составили: танки – 2449 (+14), боевые бронированные машины – 5064 (+26),артиллерийские системы – 1424 (+10), РСЗО – 344 (+3), средства ПВО – 177, самолеты – 266, вертолеты – 232, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15), крылатые ракеты – 246, корабли /катера –15, автомобильная техника и автоцистерны – 3854 (+13), специальная техника – 134 (+2).

Теги: Генштаб ВСУ, беспилотники, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери России, Юрий Игнат
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