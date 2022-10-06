Воздушные силы Украины сбили два российских "Орлана", которые проводили разведку на юге страны

По его словам, речь о дронах типа "Орлан-10", которые, в отличие от иранских БПЛА, несут разведывательную, а не боевую функцию.

"О них уже все стали немного забывать, однако, враг продолжает проводить воздушную разведку", – сказал он.

Спикер отметил, что главной задачей сбитых "Орланов" является корректировка огня, но они используются оккупантами для получения разведданных как при наступлении, так и при отступлении.

Утром 6 октября на подлете к Николаевской области противовоздушная оборона сбила два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6", об этом сообщило командование ВС.

До этого в ночь с 5-го на 6 октября девять дронов-камикадзе были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".