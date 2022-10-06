Воздушные силы Украины сбили два российских "Орлана", которые проводили разведку на юге страны

По его словам, речь о дронах типа "Орлан-10", которые, в отличие от иранских БПЛА, несут разведывательную, а не боевую функцию.
"О них уже все стали немного забывать, однако, враг продолжает проводить воздушную разведку", – сказал он.
Спикер отметил, что главной задачей сбитых "Орланов" является корректировка огня, но они используются оккупантами для получения разведданных как при наступлении, так и при отступлении.
Утром 6 октября на подлете к Николаевской области противовоздушная оборона сбила два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6", об этом сообщило командование ВС.
До этого в ночь с 5-го на 6 октября девять дронов-камикадзе были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".
По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила около 61 330 российских оккупантов, за прошедшие сутки –330.
Другие потери противника составили: танки – 2449 (+14), боевые бронированные машины – 5064 (+26),артиллерийские системы – 1424 (+10), РСЗО – 344 (+3), средства ПВО – 177, самолеты – 266, вертолеты – 232, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15), крылатые ракеты – 246, корабли /катера –15, автомобильная техника и автоцистерны – 3854 (+13), специальная техника – 134 (+2).