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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти тысяча БПЛА. Федоров рассказал об итогах работы "Армии дронов" за три месяца

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"Армия дронов" продолжает обеспечивать военных летательными аппаратами
"Армия дронов" продолжает обеспечивать военных летательными аппаратами
Фото: Армія дронів / Facebook

Проект "Армия дронов" за три месяца работы сумел купить почти тысячу беспилотников и обучить более тысячи операторов БПЛА. О достижениях проекта рассказал 4 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, за это время подписаны контракты на 1,9 млрд грн – это 986 беспилотников для ВСУ. Часть из них уже на фронте, остальные скоро тоже туда отправятся.

"Дроны-камикадзе WARMATE 3.0. выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО. PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS передают данные зашифрованными цифровыми каналами и надежно защищены от помех. Сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают нашим воинам эффективнее вести разведку и сохранять жизнь", – рассказал Федоров.

По его словам, проект совместно с 17 школами также обучил более 1000 профессиональных операторов БПЛА.

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Как заявлял Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летальные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.

21 сентября Федоров заявил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

Теги: беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Михаил Федоров, Минцифры, United24, дроны
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