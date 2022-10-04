Почти тысяча БПЛА. Федоров рассказал об итогах работы "Армии дронов" за три месяца

По его словам, за это время подписаны контракты на 1,9 млрд грн – это 986 беспилотников для ВСУ. Часть из них уже на фронте, остальные скоро тоже туда отправятся.

"Дроны-камикадзе WARMATE 3.0. выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО. PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS передают данные зашифрованными цифровыми каналами и надежно защищены от помех. Сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают нашим воинам эффективнее вести разведку и сохранять жизнь", – рассказал Федоров.

По его словам, проект совместно с 17 школами также обучил более 1000 профессиональных операторов БПЛА.