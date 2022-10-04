В Луганской области оккупанты ищут мужчин призывного возраста с помощью дронов – Гайдай

По его словам, российские захватчики решили, что мужчин для принудительной мобилизации "нужно искать более тщательно".

"Наиболее сообразительными оказались военкомы в Хрустальном, где по улицам города запустили дроны", – написал глава ОВА.

Гайдай также отметил, что пока мужчин в ОРЛО "атакуют с воздуха", ВСУ уже почти вплотную приблизились к северо-западной административной границе Луганской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)