В Луганской области оккупанты ищут мужчин призывного возраста с помощью дронов – Гайдай

По его словам, российские захватчики решили, что мужчин для принудительной мобилизации "нужно искать более тщательно".
"Наиболее сообразительными оказались военкомы в Хрустальном, где по улицам города запустили дроны", – написал глава ОВА.
Гайдай также отметил, что пока мужчин в ОРЛО "атакуют с воздуха", ВСУ уже почти вплотную приблизились к северо-западной административной границе Луганской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.