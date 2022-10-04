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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты ищут мужчин призывного возраста с помощью дронов – Гайдай

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Гайдай: Наиболее сообразительными оказались военкомы в Хрустальном
Гайдай: Наиболее сообразительными оказались военкомы в Хрустальном
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

В Луганской области российские оккупанты ищут мужчин призывного возраста с помощью дронов. Об этом 4 октября в Telegram заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российские захватчики решили, что мужчин для принудительной мобилизации "нужно искать более тщательно".

"Наиболее сообразительными оказались военкомы в Хрустальном, где по улицам города запустили дроны", – написал глава ОВА.

Гайдай также отметил, что пока мужчин в ОРЛО "атакуют с воздуха", ВСУ уже почти вплотную приблизились к северо-западной административной границе Луганской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек. 

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, мобилизация, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, мужчины, российские оккупанты
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