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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки авиация, артиллерия и ракетные войска Украины нанесли 14 ударов по объектам оккупантов – Генштаб ВСУ

ВСУ, по данным их Генштаба, ликвидировали более 61 тыс. оккупантов
ВСУ, по данным их Генштаба, ликвидировали более 61 тыс. оккупантов
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская авиация поразила более 10 мест дислокации российских оккупантов и их зенитного вооружения. Об этом проинформировал 7 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение восьми мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, средствами противовоздушной обороны были сбиты два вражеских беспилотника и два вертолета.

"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН")", – объяснили в ВСУ.

Также в Генштабе рассказали о подтвержденных потерях оккупантов в результате нанесенных ранее ударов ВСУ на юге.

"В районе населенного пункта Каховка Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны. Также в результате эффективного огневого поражения района сосредоточение противника вблизи населенного пункта Борозенское 5 октября текущего года потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 раненых", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Ajkayn9X4voA2ZsUiu27CUNeLL66ge5v8wkwWD3ggzGNhHZHT5ETftj2Umbu7psTl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля по 7 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали около 61 680 российских оккупантов, 233 вертолета и другую технику, сообщал Генштаб ВСУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, вертолет, оборона, раненые, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, погибшие, потери России
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