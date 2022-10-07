За сутки авиация, артиллерия и ракетные войска Украины нанесли 14 ударов по объектам оккупантов – Генштаб ВСУ

ВСУ, по данным их Генштаба, ликвидировали более 61 тыс. оккупантов Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение восьми мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, средствами противовоздушной обороны были сбиты два вражеских беспилотника и два вертолета.

"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН")", – объяснили в ВСУ.

Также в Генштабе рассказали о подтвержденных потерях оккупантов в результате нанесенных ранее ударов ВСУ на юге.

"В районе населенного пункта Каховка Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны. Также в результате эффективного огневого поражения района сосредоточение противника вблизи населенного пункта Борозенское 5 октября текущего года потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 раненых", – сказано в посте.

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