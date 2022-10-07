За сутки авиация, артиллерия и ракетные войска Украины нанесли 14 ударов по объектам оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение восьми мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, средствами противовоздушной обороны были сбиты два вражеских беспилотника и два вертолета.
"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН")", – объяснили в ВСУ.
Также в Генштабе рассказали о подтвержденных потерях оккупантов в результате нанесенных ранее ударов ВСУ на юге.
"В районе населенного пункта Каховка Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны. Также в результате эффективного огневого поражения района сосредоточение противника вблизи населенного пункта Борозенское 5 октября текущего года потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 раненых", – сказано в посте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля по 7 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали около 61 680 российских оккупантов, 233 вертолета и другую технику, сообщал Генштаб ВСУ.