ВСУ 6 октября сбили 20 российских беспилотников, из них 15 – Shahed-136 иранского производства – Генштаб

"Наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили более 20 БПЛА врага. Среди них – пять "Орлан-10", 15 Shahed-136 и один Mohajer-6", – говорится в сообщении.

Два последникх беспилотника – иранского производства.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40-50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия применила против Украины 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были сбиты.