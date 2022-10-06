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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Иран почему-то утверждает, что их беспилотников в Украине нет. Что ж, найдем способы, чтобы их действительно не было

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Зеленский: Мы сбиваем иранские беспилотники. А нам говорят, что их якобы нет
Зеленский: Мы сбиваем иранские беспилотники. А нам говорят, что их якобы нет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения 6 октября, что Россия применяет против Украины беспилотники иранского производства, несмотря на то, что Иран отрицает их передачу РФ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня у нас день активной дипломатии. Информируем партнеров об очередных проявлениях российского террора. О ракетных ударах по Запорожью и другим городам Украины. О применении иранских беспилотников против наших людей и инфраструктуры. Иран почему-то утверждает, что их у нас нет. Люди видят их в небе. Мы их сбиваем. А нам говорят, что их якобы нет. Что ж, найдем способы, чтобы их действительно не было", – сказал Зеленский.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40-50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия применила против Украины 86 Shahed-136, 60% из них были сбиты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Иран, беспилотники, Владимир Зеленский, война России против Украины
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