Вечером над Одесской областью сбили три дрона-камикадзе иранского производства – глава ОВА

"Ночью враг в который раз пытался атаковать нашу область дронами-камикадзе иранского производства. В этот раз он применил целых девять дронов. Все они были сбиты нашими подразделениями противовоздушной обороны", – рассказал он.

Марченко сообщил, что вечером оккупанты запустили еще три дрона, их тоже сбили.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировало в Telegram, что с 15.00 до 20.00 подразделения зенитных ракетных войск уничтожили пять беспилотников оккупантов: один многоцелевой Mohajer-6 иранского производства, три дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства и один беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".