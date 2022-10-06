Вечером над Одесской областью сбили три дрона-камикадзе иранского производства – глава ОВА

"Ночью враг в который раз пытался атаковать нашу область дронами-камикадзе иранского производства. В этот раз он применил целых девять дронов. Все они были сбиты нашими подразделениями противовоздушной обороны", – рассказал он.
Марченко сообщил, что вечером оккупанты запустили еще три дрона, их тоже сбили.
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировало в Telegram, что с 15.00 до 20.00 подразделения зенитных ракетных войск уничтожили пять беспилотников оккупантов: один многоцелевой Mohajer-6 иранского производства, три дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства и один беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40-50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия применила против Украины 86 Shahed-136, 60% из них были сбиты.