Зенитчики воздушного командования "Центр" сбили два беспилотника РФ

"Военнослужащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания в оперативном подчинении воздушных соединений ”Юг” и “Восток” вечером уничтожили еще два российских БПЛА", – говорится в сообщении.

Тип сбитых беспилотников уточняется.