Зенитчики воздушного командования "Центр" сбили два беспилотника РФ

"Военнослужащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания в оперативном подчинении воздушных соединений ”Юг” и “Восток” вечером уничтожили еще два российских БПЛА", – говорится в сообщении.
Тип сбитых беспилотников уточняется.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 6 октября, составили около 61 330 военных, 2449 танков, 266 самолетов, 232 вертолета, 1047 беспилотников оперативно-тактического уровня и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".