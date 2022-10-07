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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки оккупантов в Донецкой и Николаевской областях – Генштаб ВСУ

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Атаки оккупантов ВСУ отбивают, отметили в Генштабе
Атаки оккупантов ВСУ отбивают, отметили в Генштабе
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки российских оккупантов возле 13 населенных пунктов, проинформировал 7 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка [Донецкой области] и Терновые Поды [Николаевской области]", – говорится в сообщении.

Украинские военные свидетельствуют, что российская армия пытается удержать временно захваченные территории, а также "сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Вместе с тем [враг] ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Ajkayn9X4voA2ZsUiu27CUNeLL66ge5v8wkwWD3ggzGNhHZHT5ETftj2Umbu7psTl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, оборона, Николаевская область, Андреевка, вторжение, Майорск, Каменка, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, российские оккупанты
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