Украинские военные отбили атаки оккупантов в Донецкой и Николаевской областях – Генштаб ВСУ

"Подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка [Донецкой области] и Терновые Поды [Николаевской области]", – говорится в сообщении.

Украинские военные свидетельствуют, что российская армия пытается удержать временно захваченные территории, а также "сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Вместе с тем [враг] ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.