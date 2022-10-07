ВСУ 6 октября отбили атаки оккупантов в районе девяти населенных пунктов – Генштаб

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды", – говорится в сообщении.

Украинская авиация за сутки нанесла 23 удара.

"Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи зенитных ракетных комплексов противника. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, состав боеприпасов и переправу", – сообщили в Генштабе.