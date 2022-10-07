ВСУ 6 октября отбили атаки оккупантов в районе девяти населенных пунктов – Генштаб

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды", – говорится в сообщении.
Украинская авиация за сутки нанесла 23 удара.
"Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи зенитных ракетных комплексов противника. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, состав боеприпасов и переправу", – сообщили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 6 октября, составили около 61 330 военных, 2449 танков, 266 самолетов, 232 вертолета, 1047 беспилотников оперативно-тактического уровня и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".