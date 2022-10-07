Россия отправила на оккупированную территорию Донецкой области "подкрепление" из 500 отмобилизованных уголовных преступников – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из 500 отмобилизованных уголовных преступников. Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)