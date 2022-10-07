Россия отправила на оккупированную территорию Донецкой области "подкрепление" из 500 отмобилизованных уголовных преступников – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из 500 отмобилизованных уголовных преступников. Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.
4 октября Forbes сообщил, что по его данным, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.