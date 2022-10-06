В РФ за границу выехало вдвое больше мужчин, чем удалось мобилизовать в армию – Данилов

Данилов заявил, что количество россиян, которые не хотят воевать против Украины, растет Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Количество граждан, которые на сегодняшний день покинули РФ призывного возраста и которые должны были быть призваны, вдвое превышает то количество, которое на сегодняшний день собрано россиянами. Мы понимаем, где они находятся, мы понимаем, в какой способ они на сегодняшний день имеют желание формироваться", – рассказал секретарь СНБО.

Он отметил, что количество желающий воевать против Украины уменьшается в геометрической прогрессии.

"Одно дело – сидеть на диване и рассказывать, что все плохие, а мы тут цацы. Другое дело – брать в руки оружие и идти воевать. У нас есть большое количество информации относительно отказов военных воевать, учиться", – сказал Данилов.

Он напомнил, что в Украине действует программа о сдаче в плен. С военнопленными там обращаются согласно нормам Женевской конвенции, добавил Данилов.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о 200 тыс. мобилизованных россиян, однако реальное их количество меньше, рассказал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов.

По данным Forbes, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.