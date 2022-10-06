В РФ за границу выехало вдвое больше мужчин, чем удалось мобилизовать в армию – Данилов

"Количество граждан, которые на сегодняшний день покинули РФ призывного возраста и которые должны были быть призваны, вдвое превышает то количество, которое на сегодняшний день собрано россиянами. Мы понимаем, где они находятся, мы понимаем, в какой способ они на сегодняшний день имеют желание формироваться", – рассказал секретарь СНБО.
Он отметил, что количество желающий воевать против Украины уменьшается в геометрической прогрессии.
"Одно дело – сидеть на диване и рассказывать, что все плохие, а мы тут цацы. Другое дело – брать в руки оружие и идти воевать. У нас есть большое количество информации относительно отказов военных воевать, учиться", – сказал Данилов.
Он напомнил, что в Украине действует программа о сдаче в плен. С военнопленными там обращаются согласно нормам Женевской конвенции, добавил Данилов.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о 200 тыс. мобилизованных россиян, однако реальное их количество меньше, рассказал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов.
По данным Forbes, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.