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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ за границу выехало вдвое больше мужчин, чем удалось мобилизовать в армию – Данилов

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Данилов заявил, что количество россиян, которые не хотят воевать против Украины, растет
Данилов заявил, что количество россиян, которые не хотят воевать против Украины, растет
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Совету национальной безопасности Украины известно точное количество человек, которых удалось Российской Федерации призвать на службу после объявления "частичной" мобилизации. Об этом 6 октября в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Видео интервью в YouTube опубликовал канал "1+1".

"Количество граждан, которые на сегодняшний день покинули РФ призывного возраста и которые должны были быть призваны, вдвое превышает то количество, которое на сегодняшний день собрано россиянами. Мы понимаем, где они находятся, мы понимаем, в какой способ они на сегодняшний день имеют желание формироваться", – рассказал секретарь СНБО.

Он отметил, что количество желающий воевать против Украины уменьшается в геометрической прогрессии.

"Одно дело – сидеть на диване и рассказывать, что все плохие, а мы тут цацы. Другое дело – брать в руки оружие и идти воевать. У нас есть большое количество информации относительно отказов военных воевать, учиться", – сказал Данилов.

Он напомнил, что в Украине действует программа о сдаче в плен. С военнопленными там обращаются согласно нормам Женевской конвенции, добавил Данилов.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о 200 тыс. мобилизованных россиян, однако реальное их количество меньшерассказал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов.

По данным Forbes, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

Теги: Россия, Украина, СНБО, военные, Сергей Шойгу, мобилизация, призыв, оборона, плен, Андрей Юсов, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов, мужчины
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