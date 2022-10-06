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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу завысил число мобилизованных россиян, пока их менее 200 тыс. – ГУР МО Украины

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Шойгу завышает количество реально мобилизованных россиян, считают в украинской разведке
Шойгу завышает количество реально мобилизованных россиян, считают в украинской разведке
Фото: EPA

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о 200 тыс. мобилизованных россиян, однако реальное их количество меньше. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает "РБК-Украина".

"Шойгу объявил о 200 тыс., но 200 тыс. еще нет. Это [в реальности] меньшее количество. Мы не знаем, для чего они завысили показатели, возможно, перед руководством рапортуют, возможно, с другой целью. Это больше 100 тыс. человек уже", – заявил Юсов.

По словам Юсова, всего Россия готовится призвать больше россиян, чем озвучивал Шойгу (300 тыс. человек). Представитель ГУР МО подчеркивает, что во время боевых действий "количество не всегда является решающим, имеет значение качество".

По его словам, Украина и ее союзники отслеживают соответствующие показатели, и Украина знает точное количество мобилизованных россиян, но разведка пока не будет разглашать эти данные.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Сергей Шойгу, мобилизация, Андрей Юсов, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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