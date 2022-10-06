Шойгу завысил число мобилизованных россиян, пока их менее 200 тыс. – ГУР МО Украины

"Шойгу объявил о 200 тыс., но 200 тыс. еще нет. Это [в реальности] меньшее количество. Мы не знаем, для чего они завысили показатели, возможно, перед руководством рапортуют, возможно, с другой целью. Это больше 100 тыс. человек уже", – заявил Юсов.

По словам Юсова, всего Россия готовится призвать больше россиян, чем озвучивал Шойгу (300 тыс. человек). Представитель ГУР МО подчеркивает, что во время боевых действий "количество не всегда является решающим, имеет значение качество".

По его словам, Украина и ее союзники отслеживают соответствующие показатели, и Украина знает точное количество мобилизованных россиян, но разведка пока не будет разглашать эти данные.