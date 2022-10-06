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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизация в России "поглощает" отдаленные населенные пункты, в Москве план не выполнен – Генштаб ВСУ

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В Москве планируют призвать менее 0,2% населения, отмечают в ВСУ
В Москве планируют призвать менее 0,2% населения, отмечают в ВСУ
Фото: ЕРА

В России мобилизация населения на войну против Украины происходит с использованием облав. Об этом проинформировал 6 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Частичная мобилизация, объявленная военно-политическим руководством Российской Федерации, фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов России. Призыв происходит методом облав", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в результате таких облав "практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы".

"Вместе с тем, в Москве и наполовину не выполнен план отмобилизования, который составляет по районам менее 0,2% населения", – подчеркнули в ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

4 октября Forbes сообщил, что по его данным, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Москва, Генштаб ВСУ, мобилизация, призыв, военкомат, ВСУ, война России против Украины, население, россияне
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