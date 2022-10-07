Оккупанты нанесли восемь ракетных и 15 авиаударов по территории Украины 6 октября – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Три крылатых ракеты Х-22 противника не долетели до целей. От вражеского огня пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов. Среди других – Новомихайловка, Зализнычное, Спорное, Давыдов Брод, Благодативка и Мирное. Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю сделаны исключительно с целью уничтожения гражданских помещений и критической инфраструктуры городов", – заявили в Генштабе.

Кроме этого, из танков, минометов и артиллерии оккупанты наносили удары в районе населенных пунктов на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.