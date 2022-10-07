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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не менее 20 иранских дронов-камикадзе, вероятно, доставлены в Беларусь, ими могут атаковать западные или центральные регионы Украины – управление Сил теробороны ВСУ

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От Лунинца до границы с Ровенской областью около 55 км
От Лунинца до границы с Ровенской областью – около 55 км
Скриншот: Скриншот: Медиа- Полесье / YouTube (иллюстративное)

Иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136 (россияне маркируют как "Герань-2"), вероятно, доставлены в Беларусь для атак западных регионов Украины российскими оккупантами.

Об этом 7 октября в Facebook сообщило региональное управление Сил теробороны "Запад".

Отмечается, что иранские БПЛА, по данным белорусских источников, доставлены на аэродром Лунинец напротив Ровенской области.

"Речь идет о по меньшей мере 20 дронах-камикадзе Shahed-136 и пунктах управления к ним", – говорится в сообщении.

Указывается, что от Лунинца до границы с Ровенской областью – около 55 км.

"Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины. Поэтому призываем ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – резюмировали в управлении Сил теробороны "Запад".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032vdzFgrRq73y84EELkjMfRdyorvoLLQmrrikH64YSqRJsRACdTCnBC1M5MnS2FrEl&id=100080459825119

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40-50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Ровенская область, граница, аэродром, беспилотники, война России против Украины
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