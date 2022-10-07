Эффект от применения Россией дронов-камикадзе не сравним с HIMARS и вряд ли повлияет на ход войны – ISW

Аналитики отмечают, что иранские дроны (известно на данный момент о применении в Украине двух моделей – Shahed-136 и Mohajer-6. – "ГОРДОН") вряд ли существенно повлияют на ход российско-украинской войны.
"Российские войска, кажется, не сосредотачивают эти беспилотники на асимметричных узлах вблизи поля боя. Они использовали многие беспилотники против гражданских целей в тылах, вероятно, надеясь создать нелинейные эффекты с помощью террора. Такие усилия не приносят успеха", – указывают специалисты.
Использование этих беспилотников, считают в Институте исследования войны, не приводит к эффектам, аналогичным использованию Украиной американских систем HIMARS.
"Российские силы, вероятно, использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136 до сих пор, если заявления анонимного сотрудника разведки США в конце августа были правильными о том, что Иран, вероятно, предоставит "сотне" беспилотников России", – добавили аналитики.
В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40-50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия применила против Украины 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были сбиты.