Эффект от применения Россией дронов-камикадзе не сравним с HIMARS и вряд ли повлияет на ход войны – ISW

Россияне используют Shahed-136, рассчитывая на психологический эффект от террора, считают в ISW Фото: Tal Inbar / Twitter

Аналитики отмечают, что иранские дроны (известно на данный момент о применении в Украине двух моделей – Shahed-136 и Mohajer-6. – "ГОРДОН") вряд ли существенно повлияют на ход российско-украинской войны.

"Российские войска, кажется, не сосредотачивают эти беспилотники на асимметричных узлах вблизи поля боя. Они использовали многие беспилотники против гражданских целей в тылах, вероятно, надеясь создать нелинейные эффекты с помощью террора. Такие усилия не приносят успеха", – указывают специалисты.

Использование этих беспилотников, считают в Институте исследования войны, не приводит к эффектам, аналогичным использованию Украиной американских систем HIMARS.

"Российские силы, вероятно, использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136 до сих пор, если заявления анонимного сотрудника разведки США в конце августа были правильными о том, что Иран, вероятно, предоставит "сотне" беспилотников России", – добавили аналитики.