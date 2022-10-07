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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ночь на 7 октября оккупанты атаковали Николаев, предварительно, дронами-камикадзе – Ким

Ким рассказал об обстреле Николаева
Ким рассказал об обстреле Николаева
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

В ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали Николаев дронами-камикадзе. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 7 октября, около 1.20, враг атаковал город, предварительно беспилотными дронами-камикадзе. В результате возник пожар крыши двухэтажного здания в одном из районов Николаева", – написал он.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По данным портала "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия применила против Украины 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были сбиты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, беспилотники, война России против Украины, Виталий Ким
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