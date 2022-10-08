"Летить "мопед", гримить, але упав і ППО тому причина". В Одесской ОВА сообщили об очередном сбитом дроне-камикадзе оккупантов

Об этом в форме стиха в Telegram сообщил спикер областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
"У кожного в житті є зараз мить, коли піднімеш догори очима. А там, летить "мопед", гримить, але упав і ППО тому причина!" – написал он.
О еще одном сбитом на юге БПЛА Shahed-136 проинформировало в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
"Утром 8 октября в Николаевской области воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе Shahed-136", – говорится в сообщении.
Накануне, вечером 7 октября, российские оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе иранского производства, силы ПВО атаку отбили, рассказало воздушное командования "Юг" ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 (оккупанты перекрасили закупленные БПЛА в свои цвета и назвали их "Герань-2") в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.