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"Летить "мопед", гримить, але упав і ППО тому причина". В Одесской ОВА сообщили об очередном сбитом дроне-камикадзе оккупантов

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ВСУ уничтожили около 60% иранских дронов-камикадзе, отмечали в Генштабе 6 октября
ВСУ уничтожили около 60% иранских дронов-камикадзе, отмечали в Генштабе 6 октября
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook

Над территорией Одесской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 8 октября уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (россияне маркируют как "Герань-2").

Об этом в форме стиха в Telegram сообщил спикер областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"У кожного в житті є зараз мить, коли піднімеш догори очима. А там, летить "мопед", гримить, але упав і ППО тому причина!" – написал он.

О еще одном сбитом на юге БПЛА Shahed-136 проинформировало в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

"Утром 8 октября в Николаевской области воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе Shahed-136", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/418886670426465/

Накануне, вечером 7 октября, российские оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе иранского производства, силы ПВО атаку отбили, рассказало воздушное командования "Юг" ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 (оккупанты перекрасили закупленные БПЛА в свои цвета и назвали их "Герань-2") в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.

Теги: Россия, Украина, ПВО, Николаевская область, Одесская область, беспилотники, ВСУ, Одесская ОГА, война России против Украины, спикер, российские оккупанты, Сергей Братчук
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