"Летить "мопед", гримить, але упав і ППО тому причина". В Одесской ОВА сообщили об очередном сбитом дроне-камикадзе оккупантов

Об этом в форме стиха в Telegram сообщил спикер областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"У кожного в житті є зараз мить, коли піднімеш догори очима. А там, летить "мопед", гримить, але упав і ППО тому причина!" – написал он.

О еще одном сбитом на юге БПЛА Shahed-136 проинформировало в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

"Утром 8 октября в Николаевской области воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе Shahed-136", – говорится в сообщении.

Накануне, вечером 7 октября, российские оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе иранского производства, силы ПВО атаку отбили, рассказало воздушное командования "Юг" ВСУ.

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