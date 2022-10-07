Оккупанты вечером атаковали юг Украины тремя дронами Shahed-136, силы ПВО сбили их – воздушное командование

Об этом говорится в сообщении воздушного командования "Юг", опубликованном в Facebook.

"Враг продолжает терроризировать юг Украины беспилотниками иранского производства. 7 октября с 20.00 до 21.30 российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесскую и Николаевскую области. Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", – проинформировали в командовании.

Примерно в это время об "охоте на "мопеды" (такое прозвище получили иранские дроны) сообщал глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.

"Минус один "мопед". Два еще в воздухе", – отмечал он в 20.35.