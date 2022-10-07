Оккупанты вечером атаковали юг Украины тремя дронами Shahed-136, силы ПВО сбили их – воздушное командование

Об этом говорится в сообщении воздушного командования "Юг", опубликованном в Facebook.
"Враг продолжает терроризировать юг Украины беспилотниками иранского производства. 7 октября с 20.00 до 21.30 российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесскую и Николаевскую области. Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", – проинформировали в командовании.
Примерно в это время об "охоте на "мопеды" (такое прозвище получили иранские дроны) сообщал глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.
"Минус один "мопед". Два еще в воздухе", – отмечал он в 20.35.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40-50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 (оккупанты перекрасили закупленные БПЛА в свои цвета и назвали их "Герань-2") в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.
Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.