ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вечером атаковали юг Украины тремя дронами Shahed-136, силы ПВО сбили их – воздушное командование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РФ маркирует иранские дроны как "Герань-2"
РФ маркирует иранские дроны как "Герань-2"
Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook

Вечером 7 октября российские оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136, силы противовоздушной обороны отбили атаку.

Об этом говорится в сообщении воздушного командования "Юг", опубликованном в Facebook. 

"Враг продолжает терроризировать юг Украины беспилотниками иранского производства. 7 октября с 20.00 до 21.30 российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесскую и Николаевскую области. Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", – проинформировали в командовании. 

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02R27QzFTAbCirnLEqPiJMSXYndhKwkmgwr7YfSc3XFmDdELBTyWLUUdMMyPH8tPhgl

Примерно в это время об "охоте на "мопеды" (такое прозвище получили иранские дроны) сообщал глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.

"Минус один "мопед". Два еще в воздухе", – отмечал он в 20.35.  

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40-50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136 (оккупанты перекрасили закупленные БПЛА в свои цвета и назвали их "Герань-2") в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и  Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, Николаевская область, Одесская область, беспилотники, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (51003)
2
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео (45448)
3
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (40447)
4
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (38704)
5
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дорасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство (36748)
6
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе (35578)
7
"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым (32728)
8
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал (32401)
 
 
 
 