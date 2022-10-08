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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не могут справиться". Генштаб ВСУ рассказал о сложностях российских оккупантов с лечением раненых

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На 8 октября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидированы более 62 тыс. оккупантов
На 8 октября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидированы более 62 тыс. оккупантов
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На оккупированной территории Херсонской области больницы не справляются с лечением раненых захватчиков. Об этом проинформировал 8 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справляются с потоком раненых оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, сложности у оккупантов и на Донбассе.

"Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до 30 раненых захватчиков. В указанное учреждение направлен дополнительный медперсонал", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZzAtop3Cm4HDPc3Yon9vrZfHUcDD7FyMoi6tq1duRAcn7dWTMTEGqashpanUWvwHl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По состоянию на 8 октября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидированы около 62 060 российских оккупантов, уничтожено тысячи единиц военной и боевой техники РФ. Число раненых не озвучивается.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Херсонская область, раненые, больница, вторжение, лечение, война России против Украины, потери России, россияне
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